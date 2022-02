Ukrayna ‘Hacker Ordusu’ Kuruyor: Gönüllüler İçin Telegram’da Grup Açtı

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesinin ardından Ukrayna halkı tüm güçleriyle ülkelerini savunmaya geçti. Zelenski, birçok ülkeden yardım talep ederken, yardım çağrılarının büyük bir kısmı yanıt buldu. Avrupa Birliği, NATO ve ABD; Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı. Dünyanın en ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna’ya yardım için Rusya devlet kanal ve haber sitelerine birçok siber saldırı düzenledi. Ukrayna, şimdi de gönüllülerden oluşan bir ‘Hacker Ordusu’ kurmaya çalışıyor. Edinilen ilk bilgilere göre Ukrayna’nın bu çabası fazlasıyla destek buluyor.

Ukrayna’nın dijital dönüşüm bakanı tarafından atılan bir tweet ile ‘Hacker Ordusu’ kurmaya başladıklarını duyurdu. Rusya’ya ‘siber savaş’ başlatmak için uluslararası destek talebinde bulunan ülkenin bu çağrısı, ilk etapta büyük destek gördü.

Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov tweet'inde, Telegram'da bir ‘BT ordusu’ kurmak istediğini ve herkes için görevler olacağını duyurdu.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.