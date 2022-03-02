Rusya ve Ukrayna Savaşı Covid-19 ile Birleşti: Ukrayna Hastaneleri Alarm Veriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemi gölgesinde süren Rusya – Ukrayna savaşının Covid-19 vaka sayılarını bir hayli artırdığını açıkladı. DSÖ, Rus işgalinin Ukrayna’daki hastanelerde bulunan oksijen kaynaklarını tehlikeli derecede düşük seviyelere indirdiğini söyledi. Şu anda Ukrayna’da bin 700 kişinin koronavirüs kaynaklı olarak hastanelere kaldırıldığının tahmin edildiğini söyleyen DSÖ, oksijen kaynağının azalmasının binlerce kişinin hayatını riske attığı konusunda uyarıda bulundu.

Ukrayna Hastaneleri Alarm Veriyor

Pandemi gölgesindeki Rus işgali sonrasında Ukrayna hastaneleri, işgalin yanında bir de Covid-19 ile boğuşuyor. Ana sorunlardan biri, kargo kamyonlarının hayati oksijen kaynaklarını, başkent Kiev de dahil olmak üzere ülke genelindeki fabrikalardan hastanelere taşıyamaması. Çeşitli bölgelerdeki tıbbi üreticiler de güvenli tıbbi oksijen üretilmesi için gereken bir kimyasal ürün olan zeolit kıtlığıyla karşı karşıya.

DSÖ, oksijen kıtlığına ek olarak, devam eden çatışmalar nedeniyle birçok hastanenin elektrik kesintisi yaşadığını da sözlerine ekledi. Öte yandan, hastaları taşıyan ambulanslar da çapraz ateşe yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya.

DSÖ, kıtlıkları belirleyerek ve diğer bölgesel kaynaklardan sıvı oksijen ve tüpler getirerek tıbbi malzemeleri sağlamak için uğraşıyor. Bu malzemelerin birçoğunun Polonya sınırındaki bir koridordan geldiği biliniyor.