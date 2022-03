Ukrayna Hükümeti NFT Satmaya Başlayacak

Ukrayna hükümeti, ülkeyi Rus işgaline karşı savunurken ordusunu finanse etmek için NFT'ler satacağını açıkladı.

Başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov'un açıklaması, ülkenin savaş tahvillerinden 270 milyon dolardan fazla para topladığı hafta geldi. Tahviller, Ukrayna'nın fon toplamak için kullandığı bir dizi yoldan biri. Hükümet ayrıca acil yardım konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile görüşmelerde bulunuyor.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens