Ukrayna Hükümeti NFT Satmaya Başlayacak

Ukrayna hükümeti, ülkeyi Rus işgaline karşı savunurken ordusunu finanse etmek için NFT'ler satacağını açıkladı.

Başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov'un açıklaması, ülkenin savaş tahvillerinden 270 milyon dolardan fazla para topladığı hafta geldi. Tahviller, Ukrayna'nın fon toplamak için kullandığı bir dizi yoldan biri. Hükümet ayrıca acil yardım konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile görüşmelerde bulunuyor.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2022

NFT'ler, dijital dünyada diğer herhangi bir mülk parçası gibi alınıp satılabilen ancak kendilerine ait somut bir biçimi olmayan "türünün tek örneği" ürünlerdir. Dijital tokenler, sanal veya fiziksel ürünler için sahiplik sertifikaları olarak düşünülebilir.

Ukrayna'nın gelir konusunda son durumu ne?

Salı günü Ukrayna bir savaş tahvili müzayedesinden 8,1 milyar Grivna (270 milyon $) topladı. Her bir yıllık tahvilin nominal değeri 1000 Ukrayna Grivnası'na eş değer ve %11 faiz oranı sunuyor. Ülkenin maliye bakanlığı, "Tahvillerden elde edilen gelir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak" dedi. Yine bu hafta Dünya Bankası ve IMF, önümüzdeki aylarda Ukrayna için milyarlarca dolarlık bir paket üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca kripto para analistlerine göre anonim Bitcoin bağışçıları yoluyla Ukrayna'ya milyonlarca dolar yardımda bulunuldu.