Ukrayna ve Türkiye Ortak Silah Şirketi Kuruyor

Ukrayna ve Türkiye arasındaki ortak anlaşmalar günden güne artış gösteriyor. İki ülke arasında şimdi de ortak silah fabrikası açılacak ve hava-uzay teknolojisi geliştirilecek.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ve Türk Baykar savunma şirketinin sağladığı ortaklık sonucunda yeni bir şirket ortaya çıktı. Başta silah sanayisi olmak üzere hava ve uzay alanlarında çalışmalar yürütecek şirketin her iki ülkede de fabrikaları olacak.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi’nin yaptığı açıklamada kurulacak olan şirketin asıl hedefinde yüksek hassasiyetli silahlar olacak. Bunun dışında hava-uzay pazarına da yazılım ve donanım geliştireceği ifade edilen şirket hakkında şunlar yazıldı:

“Bu, silah alım-satımına yönelik klasik sözleşmelerden uzaklaşılıp işbirliğinde özellikle yeni bir seviyeye geçilmesini, Türkiye ve Ukrayna’daki savunma teknolojilerinde sinerji ve ileri düzey gelişmelerin birleştirilmesini sağlayacak”

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de yakından takip ettiği silah şirketinin temelleri atılmış durumda. En geç 2020 yılında çalışmaları başlaması beklenen firmanın, daha şimdiden çeşitli ülkelerden silah yöneticilerine iş talebi gönderdiği aktarıldı.