Ukraynalı Hackerlar 15 Milyondan Fazla Kredi Kartı Bilgisi Çaldı

Chili, Arby’s ve Chipotle de dahil olmak üzere 100’den fazla Amerikan işletmesinin kredi kartı bilgilerini çalan üç Ukrayna asıllı bilgisayar korsanı tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianameye göre, bilgisayar korsanları ABD’de bulunan 6,500’den fazla şubeden 15 milyondan fazla kredi kartı bilgisi çaldı.

Kendilerine FIN7 diyen siber suç örgütü, şirketlere sızarak finansal bilgileri ele geçirmek için sosyal mühendislik ve kimlik avı tekniğini kullandı. Oldukça kurnaz bir yol izleyen bilgisayar korsanları, bazı işletmelere şikayet bildirimi görünümünde içlerinde kötü amaçlı yazılımlar olan e-postalar gönderdi.

Örneğin, Chipotle adlı restorana Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi’nin (FDA) gıda zehirlenmesiyle ilgili bilgilendirici bir mail gönderen siber suç örgütü, bu yolla işletmenin veri tabanındaki kredi kartı bilgilerini çalmayı başardı.

Bazı işletmelere ise yemek siparişi gibi görünen, ancak kötü amaçlı yazılımlarla dolu e-postalar gönderen grup, kurbanların iletilerdeki dosyaları açmalarını sağlamak için işletmeleri telefonla aramak gibi çeşitli yollara başvurmuş.

FIN7 adındaki hacker grubunun, ABD’deki 47 eyalette 6,500’den fazla şubeden 15 milyon kredi kartı bilgisi çaldığı belirtildi. Örgütün hedefleri arasında kumarhaneler, oyun merkezleri ve oteller de bulunuyor. Bilgisayar korsanlarının düzenlediği söz konusu siber saldırılarda on milyonlarca dolar zararın olduğu tahmin ediliyor. FIN7’nin ayrıca, Fransa, İngiltere ve Avustralya’daki şirketlere karşı da saldırılar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Veri hırsızlığı, bilgisayar korsanlığı ve komplo gibi çeşitli suçlardan mahkeme karşısına çıkan FIN7 grubunun üyeleri Dmytro Fedorov, Fedir Hladyr ve Andrii Kolpakov, tutuklanarak hapishanenin yolunu tuttu.