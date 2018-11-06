Ulaştırma Bakanı’ndan Wikipedia Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Nisan 2017’den bu yana Türkiye’de engelli olan Wikipedia ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Wikipedia Neden Yasaklandı?

Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerde bazı ifadelerin yer alması ve Türkiye'nin teröre destek veren ülkelerden bir tanesi olarak gösterilmesi nedeniyle 29 Nisan 2017 tarihinde engellenmişti.

Wikipedia'nın Türkiye'ye özel olarak yayınladığı video...

Dünyanın en çok kullanılan internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia, daha önce yaptığı açıklamalarda, erişim engeline neden olan içerikleri kaldırdıklarını, ancak buna rağmen yasağın hala devam ettiğini belirtmişti.

Wikipedia ile Görüşmeler Sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Wikipedia’da "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin yer alması” sebebiyle 5651 Kanun'un 8A maddesi kapsamında Wikipedia'ya uyarı maili gönderildiğini, ancak söz konusu içeriklerin çıkarılmadığı için idari tedbir uygulandığını belirtti.

Engelleme kararının Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 29 Nisan 2017 tarihinde onaylandığını hatırlatan Turhan, Wikipedia tarafından yapılan itirazın da Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 Mayıs 2017'de reddedildiğini söyledi.

Turhan, erişim engeline neden olan içeriklerin çıkarılması konusunda Wikipedia ile görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.