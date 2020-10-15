Ulaştırma Bakanı, Sosyal Medya Devlerini Uyardı: Ne Gerekiyorsa Yapılacak

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi ve Türkiye'de temsilciliği bulunmayan sosyal medya devlerinin temsilcilik açması gerekiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de temsilci bulundurmama konusunda ısrar eden teknoloji devleri için gerekli adımların atılacağı bilgisini paylaştı.

Temsilcilik Açmayan Sosyal Medya Devlerine Gerekli Adımlar Atılacak

Bazı sosyal medya devleri Türkiye’de temsilci bulundurmayacağını açıkladı. Sosyal medya yasasına göre, temsilcilik açmayan sosyal medya devlerine kademeli olarak yaptırım uygulanacak. Temsilik açmayan sosyal medya devleri kararlarında ısrar ettikleri için kendilerine yaptırım yapılmayacağı yönünde düşünmekteler.

Hürriyet'ten Emre Eser'in aktardığı habere göre, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Önümüzde aşamalı bir süreç var. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Farklı beklentilere girmek çok yanlış. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ama burası da bir kurallar devleti. Yasa yürürlüğe girdi ve uymayanlara bazı yaptırımlar var. Temsilci bulundurmak zorundalar. Şimdi bekleyeceğiz. Her aşama ne gerektiriyorsa birer birer yapacağız. Yani yasanın getirdiklerini sonuna kadar uygulayacağız. Umarım iş oraya kadar gitmez. Aynı zamanda da arkadaşlarımız bu platformlarla görüşmelerini hala sürdürüyorlar. O konuda devam eden bir süreç var. İletişim sürüyor.

Sosyal medya yasası kapsamında temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Temsilci Bildirilmez ise Ne Olacak?

Sosyal medya devleri tarafından temsilci bildirilmez ise BTK tarafından bildirimde bulunulacak. 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde de sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek. İkinci para cezası tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.