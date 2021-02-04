Ulaştırma Bakanı'ndan Twitter Sansürü Açıklaması: Onlar Kim Oluyor?

Twitter geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı paylaşıma sansür getirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'ın getirdiği sansür ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cesareti Nereden Buluyorlar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya getirdiği engel hakkında "Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nereden buluyorlar?" açıklamasını yaptı.

Twitter Bant Genişliği Daraltılması Gelebilir

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Yasaya göre, Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli olarak yaptırım uygulanacak.

Twitter bildiğiniz üzere Türkiye'ye temsilci atamadı. Twitter'a para cezalarının ardından reklam yasağı getirildi.

Reklam yasağından sonraki aşama bant genişliği daraltılması.

Twitter'a reklam yasağının gelmesinin ardından şirket temsilci atamaz ise bant daraltılması ile karşı karşıya kalacak. İlk aşamada %50 oranında bant daraltılması yapılacak. 30 gün içerisinde halen temsilci atamaz ise de %90 bant genişliği daraltılması yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'ın temsilci atamaması ile ilgili şunları söyledi

"Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş."

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