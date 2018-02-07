Ulaştırma Bakanına Atar Yapan Robotu İnceledik!

SANBOT Robotlarını daha önce mutlaka duymuş, videolarını izlemişsinizdir. Geçtiğimiz gün Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldığı bir etkinlikte Sanbot firmasına ait robot ile ciddi bir anlaşmazlık yaşamış ve bu konu robota atılan format ile kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletlerinin Las Vegas şehrinde her yıl düzenlenen ve Dünyanın En Büyük Elektronik fuarı olarak bilinen CES Fuarında bu yıl, Sanbot firması da son teknoloji robotlarını sergiledi. Tamindir.com olarak gelişmeleri sizlere yerinden aktardık ve en yeni teknolojileri sizlerle buluşturduk.

Sanbot robotlarını ilk gördüğümde biraz içim ürpersede yakından incelediğimizde bakalım Sanbot robot gerçekten de böyle agresifmiymiş? Video detaylarında, robot hakkında detayları inceleyerek, Sanrobot Bakan’a neden ters yaptı? Bakan’ın sözlerini neden sürekli kesti? Sanrobot agresif mi? gibi sorulara yanıtlar bulmak için fikir edinebilrisiniz.

Sanbot Robot İncelemesi / CES 2018