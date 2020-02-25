Ulaştırma Bakanlığı, Sahte Mobil Uygulamalara Karşı Uyarıda Bulundu

Ulaştırma Bakanlığı, sahte mobil uygulamalara karşı uyardı. Mobil cihazların güvenliğini tehdit eden bu uygulamalara karşı tavsiyelerde bulundu.

Bir dernek etkinliğinde mobil cihazların güvenliği teması işlenirken açıklamalarda bulunan Bakanlık, sahte mobil uygulamalar hakkında konuştu. Ulaştırma Bakanlığı son zamanlarda resmi kurumların mobil uygulamalarının sahtelerinin ortaya çıktığını belirtti. Bu uygulamaların resmi kurumlara ait olup olmadığına dikkat etmek gerektiği belirtildi.

Özellikle uygulamaların cihaz sahibinden istediği izinlere dikkat etmek gerektiğini vurguladı. Cihazın kamerasına, mikrofonuna ve rehberine erişmek isteyen uygulamalara dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı,bilinmeyen numaralardan gelen çağrıların da tehlike taşıdığını belirtti.

Yine aynı toplantıda konuşan BTK Başkanı, mobil teknolojilerin artık çok sık kullanıldığını ve bu nedenle güvenlik açıklarının ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Ancak bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini de belirtti. Aynı zamanda yasal olarak da önlemler alındığını ve alınacağını söyledi. Kişisel veri güvenliği konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten BTK Başkanı, bu kamsamda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ni kurduklarını sözlerine ekledi.

Teknolojik cihazlarda güvenlik tabii ki çok önemli. Siz de güvenmediğiniz bir uygulamayı telefonunuza yüklemeyerek bu riski en aza indirebilirsiniz. Gereksiz şekilde izinler isteyen uygulamalara ise taviz vermemeniz veri güvenliğinizi sağlayacaktır.