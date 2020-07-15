Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan 5G Açıklaması

5G teknolojisi, şu anki ağ teknolojisinden on kat daha fazla veri aktarım hızı sunuyor. Peki 5G teknolojisi ülkemize ne zaman gelecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen programda 5G teknolojisi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye 5G Ne Zaman Gelecek?

Şu anki ağ teknolojisinden on kat daha fazla veri aktarım hızı sunan yeni ağ teknolojisinin kullanım tarihi belli oldu mu? Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizdeki internet kullanımı hakkında detaylar paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümündeki hedefimiz her eve internet erişimi sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023'de 83 milyona çıkacak. Mobil abone sayımız 2003'de 27.9 milyon iken, 2020'de 81.8 milyon olacak. 2023 hedefi ise 87.6 milyondur" şeklinde konuştu.

Ülkemizdeki internet kullanımı hakkında bilgi paylaşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de 75.3 milyon internet kullanıcısı var. Mobil şebekelerde yerli ve millilik oranı 2016'da yüzde 1 iken, 2019'de yüzde 23'e yükseldi" ifadelerini kullandı.