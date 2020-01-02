Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan Fiber Altyapı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, fiber internet altyapısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, AA'ya Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu açıkladı.

Türkiye'de Fiber İnternet Altyapısı Ne Durumda?

Fiber altyapı yatırımlarının sürmesini önemsediklerini söyleyen Cahit Turhan, toplam fiber altyapı uzunluğunun geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda 371 bin kilometreyi aşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artış gösterdiğini açıkladı. Sabit ve mobil abonelerin kullandığı veri miktarları hakkında Turhan, 2019'un üçüncü çeyreğinde mobil veri kullanımının aylık ortalama 6,4 gigabayt, sabit internet kullanımının ise aylık ortalama 113,2 gigabayt olduğunu duyurdu.

Bakan Cahit Turhan, 4,5G abone sayısının 76 milyonu geçtiğini belirtti ve "4,5G'ye olan ilgiyle abone sayısı azalan 3G hizmetinin abone sayısı ise 5 milyon civarına düştü." dedi. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacminin 70.2 milyar dakika olarak gerçekleştiğini söyleyen Turhan, trafik miktarının bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 1,8 arttığını açıkladı.

Son olarak Turhan, BTK'nin halihazırda yetkilendirdiği 460 şirketin sahip olduğu 825 yetki belgesiyle hizmet verildiğini söyledi ve bu şirketlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 17,5 milyar lira gelir elde ettiğini duyurdu.