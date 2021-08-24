Ülke Ayarlarını Değiştirerek iPhone'unuzu Hızlandırmak Mümkün!

Apple'ın batarya yıpranmalarına karşı iPhone'ları yavaşlattığına yönelik mahkemeleri hatırlıyor musunuz? Bunlardan bir tanesi, ülke ayarlarını değiştirerek iPhone'unuzu hızlandırmayı mümkün hale getiriyor. Peki daha hızlı bir iPhone için neler yapmalısınız?

iPhone'unuzu Hızlandırmak için Ülke Ayarlarını Değiştirin

Söz konusu davaya müdahil olan ülkelerden birisi olan Fransa, Apple'a karşı çeşitli yaptırımlar uygulamıştı. Şimdi yeni bir rapor, iPhone'daki bölge ayarlarını Fransa olarak değiştirmeniz sonucunda cihazınızın açık bir şekilde hızlandığını ortaya koyuyor. Yani Apple, Fransa'da maruz kaldığı para cezasının ardından bu ülkedeki iPhone'ların performansını kısıtlamaktan vazgeçmiş gibi gözüküyor.

iPhone Ülke Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Genel sekmesine tıkladıktan sonra Dil ve Bölge kutucuğuna basın.

sekmesine tıkladıktan sonra kutucuğuna basın. Bölge kutucuğuna basın ve Fransa seçeneğini seçin.

kutucuğuna basın ve seçeneğini seçin. iPhone'unuzu yeniden başlatın.

Tabii ki ülke ayarlarını Fransa olarak güncellemek size her durumda performans artışı sağlamayabilir. Kısıtlamadan etkilenebilmek için öncelikli olarak bataryanızın kullanılabilir kapasitesinin gerçekten de düşmüş olması ve nispeten eski bir cihaz kullanmanız gerekiyor. Ayrıca cihazınızdaki yavaşlığın ana sebebi kısıtlamalar değilse, yine gözle görülür bir performans artışı elde edemeyebilirsiniz.

Bu arada Apple, söz konusu kısıtlamanın hem bataryayı hem de akıllı telefonunuzu korumak için uygulandığını vurguluyor. Bu sayede özellikle yoğun işlem gücü altında cihazınız kendi kendine kapanmadan daha düşük performans ile devam edebiliyor. Yani yapacağınız değişiklik ufak bir ihtimal olsa da çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olursa bölge ayarlarını tekrar Türkiye olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Peki siz bu yöntem hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yazanları denediniz mi ve performansta önemli bir artış yakaladınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin