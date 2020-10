Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken ülkeler yeni tip koronavirüs kapsamında birtakım önlemler uygulamaya devam ediyor ancak COVID-19 kapsamında alınan önlemler bazı ülkelerde başarılı bir sonuç verirken bazı ülkelerde ise başarısızla sonuçlanıyor. COVID-Score isimli anket çalışmasında ülkelerin pandemi sürecini yönetmekte ne kadar başarılı olduğuna göre bir liste oluşturuldu. İşte ülkelerin koronavirüs durumu ile ilgili ayrıntılar!

Başarısına Göre Sıralanan Ülkelerin Koronavirüs Durumu

Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), Graduate School of Public Health & Health Policy, New York City Üniversitesi (CUNY) tarafından COVID-Score isimli anket çalışması ile beraber ülkelerin koronavirüs durumu başarısına göre sıralandı. Araştırmacılar, gerçekleştirilen anket çalışması kapsamında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki yüzlerce vatandaşa soru yöneltti ve katılımcılardan gelen yanıtları değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin listenin son sırasında yer alması beklenirken aldığı puan insanların şaşırmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri elbette ki araştırma sonucunda oluşturulan listenin içerisinde en yüksek puana sahip olan ülke olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan katılımcılar tarafından en yüksek puan alan soru, salgın sırasında vatandaşlara yapılan yiyecek, barınma ve diğer maddi yardımlardı.

Plos One'da yayımlanan çalışma, COVID-Score çalışmasının nasıl hazırlandığını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu çalışma aynı zamanda haziran ayında dünyanın dört bir yanında yer alan insanlar (19 ülkeden 13.400 katılımcı) ile yapılan ilk büyük anketin sonuçlarını gösteriyor. Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada yeni tip koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkeler yer aldı.

Ruh sağlığı hizmetleri sunmakta başarılılık kriteri, ülkelerin tamamında en düşük puana sahip oldu ve bu, ülkelerin vatandaşlara sağladığı günlük gelir ve vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı yardımlarla ilgili sorulan bir dizi sorudan sadece bir tanesiydi. Ülkelerin COVID-19 sürecinde ne kadar başarılı olduğuna göre hazırlanan liste şu şekilde:

• Çin 80.48

• Güney Kore 74.54

• Güney Afrika 64.62

• Hindistan 63.88

• Almanya 61.32

• Kanada 61.00

• Singapur 57.55

• İtalya 51.71

• Amerika Birleşik Devletleri 50.57

• Fransa 49.20

• Rusya 48.85

• Birleşik Krallık 48.66

• Meksika 46.48

• Nijerya 46,32

• İspanya 44.68

• İsveç 42.07

• Polonya 41.28

• Brezilya 36.35

• Ekvador 35.76