Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi ile Önerilerinizi Paylaşın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların öneri ve isteklerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri amacıyla ‘2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesini hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan proje, ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olmayı amaçlıyor. Oluşturulan platformda, uygulama, politika veya mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilgili fikirler toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projesi, milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inancımız sonucu ortaya çıktı” diyen Altun, her yaştan insanı ülke için düşünmeye davet ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

Platformun 28 Ocak’ta faaliyete geçtiğini belirten Altun, bir hafta gibi kısa bir sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başkanlığımıza ulaşan fikirler bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletimizin ilgili birimleri ile paylaşılıyor. Bakanlıklarımız ve başkanlıklarımızda bu projenin temsilcileri bulunuyor ve orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında ise uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor"