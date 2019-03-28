Ülkemiz Yapay Zeka Eğitiminde Dünya Lideri Olacak!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka stratejisini tamamlamak üzere olduğunu, taslak metnin yakında kamuoyuna açıklanacağını belirten Ziya Selçuk, "Önümüzdeki 20 yılı düşünüyoruz. Yapay zeka eğitiminde dünya lideri olacağız. Yapay zeka ile yapay zeka çağı için insan odaklı nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu açıklamalarda bulundu;

"Yapay zeka stratejimizde son aşamaya gelindi. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Konusunda uzman isimler hazırlıyor. Zaten elimizde önemli birikim oluştu. Taslak metni tartışmaya açacağız. Her türlü katkıya açığız. 2020-2040: Önümüzdeki 20 yılı düşünüyoruz. Yapay zeka eğitiminde dünya lideri olacağız.Yapay zeka ile yapay zeka çağı için insan odaklı nesiller yetiştireceğiz. Teknoloji şirketleriyle işbirliği yapacağız. Ürün ve süreç odaklı olacağız. Teknoparklarda MEB ofisler açacak. AR-GE yapacağız. Girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle bağlantımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Onların mentörlüğüne bazı zamanlarda ihtiyacımız olacak. Teknoparklardaki araştırma ofislerimizde öğretmenlerimiz çalışacak. MEB'in daha fazla dışarı açılma zamanı geldi. Teknoloji, girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle daha fazla alışverişte bulunmalıyız."

Yapay Zeka Geleceğe Damga Vuracak!

Yapay zekanın önemine vurgu yapan Selçuk, "Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak bir devrimdir. Böylesi bir değişim sürecine hazırlıksız yakalanmamalıyız. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir. 2023 Eğitim vizyonumuzu ortaya koyarken belirttiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki liderliği hayati önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Yapay Zeka Stratejisi'nde insanlık yararına, insan odaklı, insanı merkeze alan bir bakış açısını benimsiyoruz. Yapay zekanın etik boyutuna, sorumluluk denen boyutuna, insanlık yararına olan boyutuna odaklanıyoruz." dedi.

50'ye Yakın Ülkenin Stratejileri İncelendi!

Selçuk, "Sizin bakanlığınız ilk strateji açıklayan bakanlık mı olacak?" sorusuna, "Yapay zeka ülkeler için yeni bir rekabet alanı haline gelmiştir. Devletler ve stratejik kurumları teker teker stratejilerini açıklamaktadır. Biz her birisini takip ediyoruz. Sadece eğitimle ilgili değil genel stratejilerine de vakıfız. Bu konuda önemli bir birikimimiz var. 50'ye yakın ülkenin stratejilerini inceledik. MEB, dünyada halihazırda Çin ve Avustralya haricinde yapay zekayı eğitim ve öğrenme başlığı altında strateji haline getirecek üçüncü Bakanlık olacaktır. Diğer ülkelerde de bazı bakanlıkların çalışmaları olduğunu bilmekteyiz. Ülkemizin Yapay Zeka Stratejisi hazırlık aşamasında. Biz de eğitimle ilgili alanda tamamlayıcı ve detaylandırıcı olacağız. Gerek kamuda gerekse özel ve sivil toplum sektöründe ilk kurumsal strateji olma özelliğine sahiptir" yanıtını verdi.

Sizler Milli Eğitim Bakanının yaptığı açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!