Ülkemizde Faaliyet Gösteren Rus Saadet Zincirine Operasyon

Rusya'da başlayan ve Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede titan saadet zinciri olarak faaliyet gösteren "MMM" sistemine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah saatlerinde başlatılan operasyon ile saadet zincirinde çalışan veya yetkili olan 30 zanlı yakalandı. "Turkey-mmm.net" web sitesi için çalıştıkları öğrenilen bu kişilerden 18'i "Banka ve bilişim sistemleri aracı kullanılarak dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Diğer 12 kişi ise adli kontrol altında serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Rus saadet zinciri MMM adına çalışan bu kişilerin ne zamandır zincir içerisinde oldukları belirtilmezken MMM Turkey'in birçok mağduru olduğunu belirtmek gerekiyor. Müşterilerine kolay yoldan para kazanacaklarını ve gelirlerini artırabileceklerini söyleyen saadet zincirinin Türkiye'deki faaliyetleri de durduruldu.

Son olarak sabah saatlerinde gözaltına alınan 30 suçludan 7'sinin sevk edilen maddelerden tutuklanmasına karar verildi. Diğer 23 şüpheli ise serbest bırakıldı ancak adli kontrol tedbirlerinin devam ettiğini belirtmek gerekiyor.

Günümüzde insanların hala saadet zincirlerine güvenerek para kaptırmaları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!