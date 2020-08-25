Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Ülkemizde İkinci Dalga mı Başladı?

Ülkemizde uzun süren karantinaların ardından kısmi kontrol sağlanan yeni tip koronavirüs vakaları, son dönemlerdeki tedbirsizliklerle birlikte önemli oranda artış gösterdi. Peki son dönemlerdeki veriler bizlere neler anlatıyor? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yaptığı açıklamada ülkemizde ikinci dalga ihtimaline yönelik bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde İkinci Dalga mı Başladı?

Küresel ölçekte pek çok ülke yeni tip koronavirüs ile mücadelede kısmi bir başarı yakalamış ve vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş elde etmiş olsa da, bazı ülkeler halen artan vakalarla uğraşmaya devam ediyor. Öte taraftan şu aşamada salgını kontrol ettiğini düşünen ülkelerin dahi korktuğu bir durum var: Olası ikinci dalga tehlikesi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yaptığı açıklamada "Türkiye koronada hala birinci dalganın uzatmalarını yaşıyor." ifadelerini kullandı. Yani en azından şu aşamada ikinci dalgaya girmiş gibi gözükmüyoruz ancak vaka sayılarındaki artış aynı hızda devam ederse bu durumdan bahsetmeye başlayabiliriz.

Nitekim ikinci dalganın ihtimaller dahilinde olduğunu hatırlatalım. Hong Kong gibi bazı ülkeler ikinci dalgayı da geride bırakarak üçüncü dalgayı görmeye başladı. Bu nedenle vaka sayılarının ve ölüm sayılarının artmaması adına tedbirleri, ilk günkü ciddiyeti ile uygulamamızda fayda var.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki aylarda vaka sayıları ve ölüm sayıları hangi yöne doğru ilerleyecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.