Ülkemizde Sürücüsüz Araçların Testlerine Başlanıyor

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, mühendislerinin son yıllardaki çalışmaları sonucunda otonom teknolojisi ile geliştirilen hibrit özellikli ilk sürücüsüz aracın İstanbul'da test sürüşlerine başlamaya hazır hale geldiğini açıkladı.

Türkiye'de Otonom Araçların Sürüş Testlerine Başlanıyor!

Otomobillerde sürücü kavramının 2030 yılından itibaren piyasaya sunulacağı öngörülen otonom özellikli araçlarla birlikte tarihe karışması beklenmekte. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, otonom teknolojileri geliştirilen sürücüsüz aracın testlerine başladıklarını belirterek aracın sahip olduğu gelişmiş otonom özellikler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Otonom teknolojileri geliştirilen aracın trafik kurallarına göre kendi hızına kendisinin karar vereceğini belirten Serkan İmpram şunları söyledi:

"Kullanıcı müdahale etmeden araç trafik kurallarına uyacak. Hız sınırına uygun şekilde şeridini koruyacak ve önüne çıkacak araçların hızına göre kendi hızını güvenli bir mesafeden takip edecek şekilde ayarlayabilecek. Gerektiğinde şerit değiştirme, herhangi bir problem olduğunda aracı güvenli şekilde kenara çekmek gibi daha ileri gelişmiş fonksiyonlar eklenerek kontrol yapay zekaya bırakılacak. Eklenecek yeni özelliklerle tüm kararlar, geliştirilen otonom fonksiyonlarca alınıp uygulanabilmesi sağlanacak ve her koşulda güvenli bir şekilde çalışan tam otomatik bir sürüş mümkün hale gelecek."

Geliştirdikleri sistemin pek çok farklı araç türünde uygulanabilecek özellikte ve seviyede olduğunu vurgulayan İmpram, açıklamasının devamında şu sözleri söyledi:

"Uluslararası güvenlik standartlarına göre geliştirdiğimiz otonom araç, ilk olarak L2 seviyesinde testlere başlayacak. Araçla herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otoyolda sürüş yapılabilecek. Direksiyon, hızlanma ve yavaşlama kontrolü araç üzerine yüklediğimiz akıllı algoritmalar sayesinde araç tarafından yönetilecek. Aynı zamanda otobanda seyir halindeyken kendi kendine virajlı yollarda dahi şeridini koruyabilecek."

Sizler sürücüsüz otomobillerin ülkemizde testlerine başlanacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!