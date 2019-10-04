Ülkemize Otomotiv Limanı İnşa Ediliyor! Anlaşma İmzalandı

Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı için OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, Türkiye’nin en büyük otomotiv limanının inşası için çalışmalarına son hızla devam ediyor. 110 milyon dolarlık yatırımın 44 milyon doları Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası tarafından karşılanacak. Kalan kısmın bir bökümü de MUFG Bank tarafından sağlanacak.

Yapılan anlaşma ile birlikte Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliklerinin artması bekleniyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Erdem Oyak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uluslararası finans piyasalarının en önemli aktörlerinden olan JBIC ve MUFG Bank ile olan bu anlaşma da bu anlamda bizler adına gurur verici. Küresel dalgalanmaların olduğu dönemlerde hızlı, atik ve esnek davranmak, en az yatırım süreçlerini doğru kurgulamak kadar önemli. Bu nedenle, imzaladığımız sözleşme ülkemize ve OYAK’a olan güvenin göstergesidir. OYAK’ı çok daha iyi noktalara, sürdürülebilir başarı hedefiyle taşımaya devam edeceğiz."

Yaklaşık olarak 500 kişinin çalışacağı liman, NYK Line ortaklığında Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Limanın inşası 2020 yılında tamamlanmış olacak.