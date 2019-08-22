Ülkemize Uçak Fabrikası Kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, müjdeyi verdi. Varank, Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye'de de uçak fabrikası kurmayı planladığını söyledi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na katılmak üzere Berlin'e giden Mustafa Varank, Aquila Havacılık'ın eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Şirketin ürettiği uçakları inceleyen Varank, Aquila A211 GX modeli iki kişilik tek motorlu eğitim uçağıyla deneme uçuşu yaptı.

Mustafa Varank, gerçekleşen uçuşun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Amacımız Türkiye'de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak. Havacılık sektörü bu açıdan önemli. Aquila Havacılık’ın Almanya’daki üretiminin bir kısmını Türkiye’ye taşıyacağız. Türkiye’de kendi markamızla uçak üretimi yapmış olacağız. Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde yatırımlar yapması ve buradan elde ettikleri katma değeri Türkiye’de de uygulayarak üretebilmeleri sanayimiz açısından önemli. Böyle bir yatırım için bir piste ihtiyaç var. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz."

Aquila Havacılık Üst Yöneticisi Celal Gökçen de yaptığı açıklamada, şirketi 2016'da devraldıklarını ve 2017'den bu yana üretim yaptıklarını söyledi. Bugüne kadar 50 uçak ürettiklerini belirten Gökçen, "Ayda 2 uçak üretmeye çalışıyoruz. Bundan sonra hedefimiz Türkiye'de de üretim yapmak." dedi.