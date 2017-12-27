Ülkemizin Gururu Mount & Blade: Warband, Steam Ödüllerinde Desteğinizi Bekliyor!

Valve'ın dijital oyun platformu Steam kısa bir süre önce geleneksel kış indirimi kampanyasını başlatmıştı.

2017 Steam Kış İndirimi ile birlikte Steam Ödülleri'nin oylama süreci de başlamıştı. Bu ödül etkinliğinin özelliği oyuncuların ödül alacak oyunları belirliyor oluşuydu. Valve tarafından oluşturulan ilginç kategoriler altındaki oyunlara oy verebiliyor, dilediğimiz oyunu kendi kategorisinde en iyi oyun olarak seçebiliyorduk.

İşte bu seneki Steam ödüllerinde güzel bir sürprizle karşılaştık. Bir Türk geliştirici olan TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen ve 2010 yılında satışa sunulan Mount & Blade: Warband, "Nedensizce Sevilen" kategorisi altında ödüle aday gösterilmişti.

TaleWorlds Entertainment halen Mount & Blade II: Bannerlord üzerinde çalışıyor. Bu oyun, ülkemizde olduğu gibi dünyada da heyecanla bekleniyor. Bunun sebebi ise Mount & Blade: Warband gibi serinin önceki oyunlarının uluslararası pazarda iyi bir izlenim bırakmış olması. İşte Mount & Blade: Warband'ın bu başarısını taçlandırmak bizlere, yani oyunculara düşüyor.

Kısa bir süre devam edecek oylamada Steam'i ziyaret edip Mount & Blade: Warband'a oy verirseniz oyunun ödül alması için katkıda bulunabileceksiniz. Oylama sayfasına erişmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Mount & Blade: Warband ödül alırsa ülkemiz oyun sektörü adını uluslararası oyun dünyasında daha yüksek sesle duyurabilir ve yeni yatırımların önü açılabilir. Umarız TaleWorlds Entertainment başarıyı yakalar.