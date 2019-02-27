Ülkemizin Haberleşme Altyapısı için MWC 2019'da Sözleşme İmzalandı

Ülkemizin 5G'ye geçişi aşamasında yeni bir mesafe kat edildi. Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi etkinliklerinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Turkcell ile ULAK Haberleşme arasında imzalanan ve bu yıldan geçerli olmak üzere 4 senelik bir dönemi kapsayan anlaşmayla, Turkcell'in Türkiye çapında toplamda 2 bin 650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu ULAK kullanılacak. Anlaşma kapsamında ilk olarak Türkiye'nin kuzeyinden başlayacak olan projeyle, Ulak baz istasyonlarının Türkiye'nin farklı bölgelerinde de devreye alınarak yaygınlaşması hedeflenmekte.

Yapılan sözleşme sonrasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapılan anlaşmanın hem ULAK Haberleşme hem Turkcell, hem de Türkiye için gurur verici olduğunu, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından iletişim altyapılarında yarınları beklemeden yerli ve milli çözümleri hayata geçirmemizin şart olduğunu söyledi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, yapılan anlaşmanın Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğunu belirtti ve "Hedefimiz Türkiye'nin teknolojide üreten ülke olma yolculuğuna 25 yıllık tecrübemiz ve fikri sermaye birikimimizle katkıda bulunmak. 5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına bu gözle bakıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda Türkiye'nin Turkcell'i olarak gerek AR-GE ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek 4 yıldan uzun bir süredir Ulak ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda Ulak ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır." dedi.

ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan atılan imzaların sonrasında şu sözlere yer verdi; "Bu süreçte yapılan yatırımların, gösterilen gayretlerin AR-GE çalışmalarından ürüne dönüşmesi ülkemiz açısından son derece önemli bir kazanımdır. 5G ve ötesi için Türkiye'nin markası olma hedefi ile yola çıkan ULAK Haberleşme, ekosistemi ile birlikte bu görevi gerçekleştirmek için azimlidir, birikimlidir ve hazırdır. Tüm paydaşlarımızla birlikte uçtan uca iletişim ve bilişim şebekemizde yerli ve milli ürünlerimiz ile yer almak için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Başta SSB, SSTEK ve Aselsan olmak üzere bu süreçte yanımızda yer alan Netaş, Argela ile üretimde yer alan diğer firmalarımıza ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."