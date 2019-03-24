Ülkemizin İlk Yapay Zeka Strateji Dokümanı Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'Vizyon 2023' oturumuna katıldı. Koç, teknolojik gelişmelerin ve dijital dönüşümün ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde sıçramayı sağlayacak en önemli şeylerden biri olduğunu söyledi.

Ali Taha Koç, Vizyon 2023 otumunda "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, eskiden 'e-devlet' dediğimiz, artık biz ona 'dijital Türkiye' diyoruz. Dijital Türkiye ve siber güvenliğin koordinasyonunu yapmak, aynı zamanda milli yazılımların geliştirilmesi ve bunların yaygınlaştırılması anlamında çalışmalar yapmak üzere kurulduk." dedi.

"Oyun sektörü daha da büyüyecek"

Teknolojiye yatırım yapmanın ve teknolojiden gelişmeyi sağlamanın önemine değinen Koç, Türkiye'de bu alanda birleştirmeler ve büyümelerin sürdüğünü söyledi ve şu sözlere yer verdi; "Türkiye'de oyun sektörü daha da büyüyecek. Bazı oyun firmaları, satın alındı. Bunlar güzel gelişmeler. Açık kaynak platform üzerinde çalışım yapan yerli bir firmamızı Microsoft satın aldı. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, bu örneklerin sayısının artmasını ve daha çok gündemde olmayı sağlamak istiyoruz. Dünyadaki dijital dönüşümde yukarıda olan ilk 15 ülke, marka değeri en yüksek 100 markanın 80'ini çıkartıyor. Yani dijital dönüşümü sağlamış ülkelerden ancak bu markalar çıkabiliyor. Eğer biz ülke olarak dijital dönüşümü sağlayabilirsek bu markaların sayısı da artacaktır."

Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dökümanı yakında çıkacak!

Dijitalleşmeyle artık bütün verilerin, her türlü hareketin takip edildiğini, verinin mahremiyetinin çok önemli olduğunu aktaran Koç, "Biz, artık Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi bir byte verimizi de öyle koruyacağız. Bunun için de gerekli yatırımları ve destekleri sağlayacağız." dedi. Bütün bakanlıklarla çalışarak, Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanını çıkarma aşamasında oldukları bilgisini paylaşan Koç, "Bütün ülkeleri inceliyoruz. Bakanlıklar ve akademisyenlerle bir komite kuruldu. Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanı oluşacak. Bunun 2019'un sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.