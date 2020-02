Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Üreticisi Ryota Niitsuma, Capcom'dan Ayrıldı

Bugün sizlerle haberini paylaştığımız iki Battlefield emektarının DICE ile yollarını ayırmasından sonra, bir ayrılık da Capcom cephesinde yaşandı. Ryota Niitsuma, Japon oyun devi ile yollarını ayırdı.

Niitsuma, 2008 yılında satışa sunulan Tatsunoko vs. Capcom oyunu için Planlama Yöneticisi ve Üretici pozisyonlarında bulunmuştu. Sonrasında ise Street Fighter IV oyununda Üretim Yönetimi Desteği ve Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars, Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ve JoJo's Bizarre Adventure HD Ver. oyunlarında da Üretici pozisyonunda bulunmuştu.

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde bir duyuru yapan Ryota Niitsuma, artık dövüş oyunları üzerinde çalışmayacağını söylemişti. Bu duyurusu sonrasında, başta Resident Evil ve Devil May Cry serilerinden sorumlu olan Dev 1 ekibine dahil olmuştu.

Niitsuma ayrılık haberini Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir dizi paylaşım ile duyurdu. "Bir duyurum var! Bütün hayranlara merhaba. Sizlere Capcom'dan ayrılacağımı bildirmeyi istedim. Sevginiz ve desteğiniz sayesinde birçok şeyi başarabildim. Sözcükler bu durum için yeterli değilmiş gibi görünüyor ama hepinize 'Teşekkür Ederim!' dememe izin verin. Dövüş oyunları Capcom için her daim önemli olacak ve Capcom sizin sayenizde yapabiliyor. Desteğiniz fazlasıyla makbule geçti!" yorumunda bulunan Ryota Niitsuma, kısa bir notta Capcom ile çalışmıyor olmasına rağmen oyun endüstrisindeki üretici rolüne devam edeceğini belirtmeden geçmedi.

İlerleyen zamanda bakalım kendisinin yeni durağı neresi olacak?

I have a notice!



Hello, to all the fans out there.

I wanted to let you know I will be leaving Capcom.