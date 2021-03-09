Türkiye'de Ultra Endemik Mantar Türü Keşfedildi!

Ultra endemik mantar türü tespit edildi. Pluteus Anatolicus olarak isimlendirilen mantar türünün yalnızca ülkemizde yetiştiği belirtildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, konuya dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Ultra Endemik Mantar Türü Nerede Tespit Edildi?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, 2014 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde yer alan ormanlık arazide daha önce hiç rastlamadığı bir mantar türü tespit etti. Kaygusuz bunun üzerine mantardan bir örnek aldı ve çalışmalara başladı.

Oğuzhan Kaygusuz, 6 yıl süre boyunca Danimarka’nın Kopenhag Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Henning Knudsen, Brezilya’nın Sao Paulo Federal Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Nelson Menolli ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Türkekul ile birlikte bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışma esnasında Danimarka ve Brezilya'da bulunan laboratuvarlarda birtakım incelemeler gerçekleşti.

Tespit edien türe benzerlik gösteren mantar koleksiyonları üzerinde de çalışmalar yapıldı. Yapılan araştırmanın sonucunda alınan mantar örneğinin dünya genelinde ilk kez rastlanılan bir türe ait olduğu ortaya çıktı. Ultra endemik mantarın yalnızca Türkiye'de yetiştiği açıklandı. Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz ayrıca geçtiğimiz yıl da yalnızca Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen beyaz mantar türü keşfetmişti. Kuşadası ilçesinde tespit edilen mantara "Volvarille Turcica" ismi verilmişti.

ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, Pluteus Anatolicus olarak adlandırılan mantar türüne ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir kuşakta yer aldığını söyleyen Oğuzhan Kaygusuz, “Ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına özgü türlere ev sahipliği yapıyor" dedi.

Kaygusuz, "Türkiye’de 12 binin üzerinde bitki türü bulunuyor. Bu türlerin yüzde 30’u yani 4 binin üzerinde olanı endemik statüsünde. Buna ek olarak, Türkiye’de 2 bin 500’ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor. Artvin’de keşfettiğimiz ‘Pluteus Anatolicus’ ile bunlara bir yenisi daha eklendi” şeklinde konuştu.