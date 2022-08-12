Ultra İnce Katlanabilir Xiaomi MIX Fold 2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Katlanabilir telefon pazarında rekabet kızışıyor. Samsung ve Motorola'nın ardından Xiaomi de yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. İşte detaylar!
Xiaomi, Çin'de gerçekleştirilen ürün lansmanı etkinliğinde gelişmiş katlanabilir amiral gemisi yeni akıllı telefonu Xiaomi MIX Fold 2'yi tanıttı. Ultra ince katlanabilir akıllı telefon alanında önemli bir devrimi temsil eden ve katlanmamış hâli yalnızca 5,4 mm¹ kalınlığında olan Xiaomi MIX Fold 2, hem iç hem de dış ekranlarında oldukça iyi bir görüntüleme deneyimini kullanıcılara taşıyor.
Ayrıca cihaz, harika bir Leica görüntü deneyiminin yanı sıra en son Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi sayesinde olağanüstü bir enerji verimliliği sağlıyor.
Devrim niteliğinde bir tasarıma sahip olan Xiaomi MIX Fold 2, yalnızca 11,2 mm¹ kalınlığındaki katlanabilir gövdesiyle birçok cihazdan ince ve bunun yanı sıra piyasadaki en ince katlanabilir akıllı telefonlardan biri olarak giderek büyüyen bu pazarda öne çıkıyor. Katlanmamış hâlde ise yalnızca 5,4 mm¹ olan cihaz, kullanıcılara mükemmel bir kullanım deneyimi sunuyor.
Xiaomi MIX Fold 2, iki tarafında iki farklı boyutta iki AMOLED amiral gemisi ekranla birlikte katlanır bir iç tasarıma sahip. Dış ekran, birçok uygulama ile mükemmel uyumluluk sağlayan ve kullanım sırasında kullanıcı deneyimini öne çıkaran klasik 21:9 oranında bir tasarıma sahip. 6,56 inç ekran, 2520x1080 çözünürlüğe sahip ve 120Hz yüksek yenileme hızını ve P3 renk gamını da destekliyor.
Xiaomi MIX Fold 2, en son MIUI Fold 13 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Klasik MIUI arayüzü kullanılarak geliştirilen MIUI Fold 13, kullanıcı deneyiminde ilerlemeler sunan ekran etkileşim optimizasyonları ile katlanabilir form faktörüne mükemmel bir şekilde uyarlanmış durumda. Akıllı ekranlı masaüstü tasarımı, katlanabilir ekranın her bir özelliğine mükemmel uyum sağlıyor ve akıllı telefon görüntüleme alanını iki katına çıkarıyor.
Xiaomi MIX Fold 2 Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Plus Gen 1
- İç Ekran: 8,02 inç Eco² OLED, 120 Hz yenileme hızı LTPO 2.0, 2160x1914 çözünürlük, Dolby Vision, HDR 10+
- Dış Ekran: 6,56 inç AMOLED, 2520x1080 çözünürlük, Dolby Vision, HDR 10+, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB/512 GB/1 TB
- Arka Kamera: 50MP geniş açılı kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 20MP
- Pil: 4.500 mAh, 67W kablolu turbo şarj
- İşletim Sistemi: Android 12 Tabanlı MIUI Fold 13
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