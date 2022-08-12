Ultra İnce Katlanabilir Xiaomi MIX Fold 2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi, Çin'de gerçekleştirilen ürün lansmanı etkinliğinde gelişmiş katlanabilir amiral gemisi yeni akıllı telefonu Xiaomi MIX Fold 2'yi tanıttı. Ultra ince katlanabilir akıllı telefon alanında önemli bir devrimi temsil eden ve katlanmamış hâli yalnızca 5,4 mm¹ kalınlığında olan Xiaomi MIX Fold 2, hem iç hem de dış ekranlarında oldukça iyi bir görüntüleme deneyimini kullanıcılara taşıyor.

Ayrıca cihaz, harika bir Leica görüntü deneyiminin yanı sıra en son Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi sayesinde olağanüstü bir enerji verimliliği sağlıyor.

Devrim niteliğinde bir tasarıma sahip olan Xiaomi MIX Fold 2, yalnızca 11,2 mm¹ kalınlığındaki katlanabilir gövdesiyle birçok cihazdan ince ve bunun yanı sıra piyasadaki en ince katlanabilir akıllı telefonlardan biri olarak giderek büyüyen bu pazarda öne çıkıyor. Katlanmamış hâlde ise yalnızca 5,4 mm¹ olan cihaz, kullanıcılara mükemmel bir kullanım deneyimi sunuyor.

Xiaomi MIX Fold 2, iki tarafında iki farklı boyutta iki AMOLED amiral gemisi ekranla birlikte katlanır bir iç tasarıma sahip. Dış ekran, birçok uygulama ile mükemmel uyumluluk sağlayan ve kullanım sırasında kullanıcı deneyimini öne çıkaran klasik 21:9 oranında bir tasarıma sahip. 6,56 inç ekran, 2520x1080 çözünürlüğe sahip ve 120Hz yüksek yenileme hızını ve P3 renk gamını da destekliyor.

Xiaomi MIX Fold 2, en son MIUI Fold 13 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Klasik MIUI arayüzü kullanılarak geliştirilen MIUI Fold 13, kullanıcı deneyiminde ilerlemeler sunan ekran etkileşim optimizasyonları ile katlanabilir form faktörüne mükemmel bir şekilde uyarlanmış durumda. Akıllı ekranlı masaüstü tasarımı, katlanabilir ekranın her bir özelliğine mükemmel uyum sağlıyor ve akıllı telefon görüntüleme alanını iki katına çıkarıyor.

Xiaomi MIX Fold 2 Özellikleri