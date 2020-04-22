Ultra Taşınabilir Acer Swift 7 ve Acer Swift 5 Modellerinde İndirim

Ultra incelikleriyle ön plana çıkan Acer Swift 5 ve Acer Swift 7 modelleri hakkında güzel haberler geldi. Acer, sevilen iki model için indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

Kolay taşınabilirlik, ince tasarım, rakiplerine göre daha uzun pil ömrünün yanı sıra dokunmatik ekran gibi ekstralar sunan Acer Swift modelleri, klasmanında tercih edilenler arasında yer alıyorlardı. Daha önce nisan ayı boyunca indirim kampanyası başlatacağını açıklayan Acer, bugün itibarıyla kampanyayı başlattı. Bin liralık indirimlerle her iki model de kullanıcıların radarına girmeyi başardılar.

Acer Swift 7 özellikleri

Swift 7’nin IPS teknolojisine sahip 14 inç Full HD dokunmatik ekranı canlı ve kristal netliğinde görüntüler oluştururken %100 sRGB/%72 NTSC renk gamı ve 300 nit parlaklık sunuyor. Ekran ayrıca Corning® Gorilla® Glass 6 katmanı sayesinde ekstra dayanıklılık kazanıyor. Kullanıcıların sunumlar, tablolar ve hatta yoğun işlem gücü gerektiren tasarım araçlarında en yüksek performansı alması için tasarlanan cihaz 8. Nesil Intel® Core™ i5-8200Y işlemciye sahip. 256 GB kapasiteli, hızlı PCIe depolama ve 8 GB LPDDR3 RAM gibi teknik detaylarıyla dikkat çeken cihazda Thunderbolt™ 3 destekli iki adet USB Type-C girişi ve DisplayPort 1.2 gibi bağlantı seçenekleri de hem çevre ekipmanları hem de farklı cihazlarla bağlantı için kullanıcılara destek oluyor.

Acer Swift 5 özellikleri

14 inç boyutunda, Full HD IPS dokunmatik ekranlı Swift 5 de etkileyici ve zarif tasarım konusunda en az Swift 7 kadar iddialı. Yalnızca 970 gram ağırlığında ve 14,9 mm inceliğinde olan ultra hafif dizüstü bilgisayar, 9,32 mm boyutundaki ince çerçevelere sahip. Böylece ekranda daha fazla içerik sığıyor ve kullanıcılar için ideal bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Fare ve diğer cihazları bağlamak için USB 3.1 Type-C Gen 1 (5Gbps’e ulaşan veri transferi, ekran çıkışı ve güç aktarımı), iki adet USB 3.0 (biri bilgisayar kapalıyken USB şarj özelliğine sahip) ve HDMI bağlantı seçenekleri bulunan Swift 5’te Intel Core Intel Core i5-8265U işlemci bulunuyor.

Acer Swift 7 ve Acer Swift 5 fiyatı

Oldukça başarlı özelliklere sahip olan iki modelden Acer Swift 7, indirim sonrasında 8.599 Türk Lirası fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Acer Swift 5 modelinin indirim sonrasında fiyatı ise 5.999 Türk Lirası olarak belirlendi.