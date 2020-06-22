Ultra Thin Glass Katlanabilir Telefon Modellerine Yön Verecek

Ultra Thin Glass ya da kısaca UTG son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir teknoloji olsa da şu ana kadar yalnızca tek bir cihazda kullanıldı: Samsung Galaxy Z Flip. Öte taraftan bazı yeni raporlara göre bu durum yakın bir gelecekte değişebilir. Söz konusu raporlara göre Ultra Thin Glass katlanabilir telefon modellerinin geleceğine yön verecek.

Ultra Thin Glass Katlanabilir Telefonlar için Neler Sunacak?

Ultra Thin Glass, Galaxy Fold modelinde yer alan teknoloji ile kıyaslandığında daha dayanıklı cam polimer yapıya sahiptir ve bu, katlanabilir telefon modellerinin hassas ekran yapısını göz önüne aldığımızda daha cesur bir kullanım deneyimi imkanı sunar.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan sızıntılara göre Xiaomi ve Huawei, yeni nesil katlanabilir telefon modellerinde direkt olarak Ultra Thin Glass teknolojisinden faydalanacak.

UTG bugün kullanmakta olduğumuz 'katlanamayan' cihazların ekranları ile kıyaslandığında daha güçlü bir yapıya sahip değil. Bu nedenle normal cihazlarda Gorilla Glass kullanımı çok daha doğru ve uygun fiyatlı bir çözüm olabilir. Öte taraftan katlanabilir telefonlar için önemli bir detay olduğu ise gerçek.

Buna ek olarak Ultra Thin Glass'ın yapısı gereği daha pahalı olduğu gerçeğini de göz önüne almamız gerekiyor. Katlanabilir telefon modellerinin hala piyasanın çok üstünde fiyatlardan satıldığını düşündüğümüzde UTG, daha yüksek fiyatlara hazırlıklı olmamızı gerektirebilir.