Ultrason Kullanarak COVID-19'u Yok Etmek Mümkün Olabilir

Ultrason kullanarak COVID-19 yok edilmesi mümkün olabilir. MIT'de yürütülen simülasyon, ultrason dalgalarının virüsün kabuğunun ve sivri uçların çökmesine ve yırtılmasına neden olabileceğini gösteriyor.

COVID-19 virüsünün neye benzediğini çok fazla anlatmamıza gerek yok aslında. Koronavirüsün yapısı, dikenli bir tacı andıran yüzey reseptörleri ile tamamen tanıdık bir görünüme sahip. Bu sivri uçlu proteinler, sağlıklı hücrelere yerleşiyor ve viral RNA'nın istilasını tetikliyor. Virüsün geometrisi ve enfeksiyon stratejisi genel olarak anlaşılırken, fiziksel bütünlüğü hakkında çok az şey bilinmekte.

MIT'nin Makine Mühendisliği Bölümü'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir deney Koronavirüsün, tıbbi teşhis görüntülemede kullanılan frekanslar dahilinde ultrason titreşimlerine karşı savunmasız olabileceğini öne sürüyor.

Ultrason kullanarak COVID-19 nasıl yok edilecek?

Ekip, bilgisayar simülasyonları aracılığıyla virüsün ultrason frekansındaki titreşimlere tepkisini modelledi. 25 ila 100 megahertz arasındaki titreşimler, virüsün kabuğunun ve sivri uçların bir milisaniye içinde çökmeye ve kopmaya başlamasını tetiklediğini bulundu.

Ekibin sonuçları Journal of the Mechanics and Physics of Solids dergisinde yayınlandı.

Deney aslında başlangıç ​​niteliğinde ve virüsün fiziksel özelliklerine ilişkin sınırlı verilere dayanmakta. Yine de araştırmacılar, bulgularının yeni SARS-CoV-2 virüsü de dahil olmak üzere olası ultrason temelli tedaviye ipucu olduğunu söylüyor.

Ultrasonun tam olarak nasıl uygulanabileceği ve insan vücudunun karmaşıklığı içinde virüse zarar vermede ne kadar etkili olacağı, bilim adamlarının ileriye dönük olarak ele alması gereken başlıca sorular arasında yer alıyor.

MIT'de uygulamalı mekanik profesörü olan Tomasz Wierzbicki açıklamasında, "Ultrason uyarımı altında Koronavirüs kabuğunun ve sivri uçların titreşeceğini ve bu titreşimin genliğinin çok büyük olacağını, virüsün belirli kısımlarını kırabilecek türler oluşturarak dış kabuğa gözle görülür hasar vereceğini kanıtladık." dedi.

Ekibin hesaplama modelindeki virüs, yaklaşık 100 elastik sivri uçla kaplı ince bir kabuktu. Araştırmacılar, virüsün kesin fiziksel özelliklerinin belirsiz olduğunu ve basit yapının hem kabuk hem de sivri uçlar için bir dizi esneklik kapsamında simüle edildiğini vurguluyor. Bu noktada sivri uçların özellikleri tam olarak bilinmemekte.

Wierzbicki, ultrasonun Koronavirüse karşı etkili bir tedavi ve önleme stratejisi olup olmadığını doğrulamak için yapılacak çok daha fazla araştırma olduğunu vurguluyor. Ekibi, yeni deneysel verilerle mevcut simülasyonları iyileştirmek için çalışırken, hızla değişime uğrayan SARS-CoV-2 virüsünün fiziksel özelliklerini inceliyor.