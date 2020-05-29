Ultraviyole Işınları İle Virüsleri Yok Eden Elektronik Maske Üretildi

Aksaray Üniversitesi öğretim üyeleri, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında virüsleri yok eden elektronik maske üretti. 2 aylık bir çalışmanın ürünü olan elektronik maske, virüs ve mikropları ultraviyola ışınları sayesinde hapsederek ortadan kaldırıyor.

Aksaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yılmaz ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Arslan, koronavirüs nedeniyle evde kaldıkları süreyi akademik konulara ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vererek değerlendirdi.

Ultraviyole İle Virüsleri Öldüren Maske

Salgın sürecinde maske bulunamamasının tüm dünyada büyük bir sorun haline geldiğini anlatan Yılmaz, çalışmalarına ilişkin “Avrupa'da bazı ülkeler, maskelerin başka ülkelere satışını yasakladı. Hatta bu konu ciddi bir savaş haline dönüşebilecekti. Bu sorunları görünce bir maske üretelim istedik. İlk etapta taşınabilir ve kendini temizleyebilme kapasitesine sahip basit bir maske tasarımıyla başladık. Onu yaptıktan sonra bu virüsleri 'nasıl öldürebiliriz' diye düşünmeye başladık. Bu aşamada var olan teknolojileri kullandık. 1900'lü yılların başından itibaren ultraviyole ışınlarının virüsü öldürdüğünü biliyoruz. Bu durum bizim için ışık oldu. Maskenin içerisinde ultraviyolenin virüsü öldürebilmesi için zamana ihtiyacımız vardı. Elektriksel bir alan yaratarak, virüslerin öldürülmesi için gerekli süreyi yakalamasını sağladık. Böylelikle ultraviyole ile virüsleri öldüren bir maske ürettik. Elektriksel alanda gümüş kullandık. Çünkü gümüşün mikropları öldürme özelliği var. Bu durumları birleştirerek yeni bir filtre geliştirdik. Dolayısıyla hem hastaların kullanması hem de solunum yoluyla insan vücuduna girebilecek virüsleri öldürebilmek için elektrikli ve filtreli maske ürettik." açıklamasında bulundu.

12 Saat Rahatlıkla Kullanılabiliyor

Belirli bir yükü bulunan virüs ve bakterilerin elektriksel alanlarda yakalandığını keşfeden ikili, bunun üzerine maske tasarlamaya başladı. İçerisinde ultraviyole ile temizlik yapan, elektrik alanı ile virüsleri yakalayan bir kısma sahip olan maske enerjiyi powerbank üzerinden alıyor. Maske 12 saat boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.

Patent Başvurusu Yapıldı

Yaklaşık 2 ayda tamamlanan proje için patent başvurusunda bulunduklarını belirten Arslan, projenin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.