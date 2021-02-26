Ulusal Mobil Uyarı Sistemi Geliyor!

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi (UYARSİS) kuruluyor. UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi Nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan UYARSİS'in kurulmasına ve işletilmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sistem, afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yürürlüğe giren söz konusu sisteme ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Afet ve acil durumlarda devreye girecek olan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi UYARSİS’in Kurulması ve İşletilmesine ilişkin yönetmelik resmî gazetede yayımlandı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sistemin amacına yönelik önemli bilgiler paylaşan Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, "Yönetmelikle; afet, acil durum, kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi düzenleniyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, "Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde ulaşılabilecek.Sistem sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilecek" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak. Ayrıca uyarı sistemi; afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek." "Uyarılar için; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak. Her türlü afet ve kriz karşısında, ülkemizin haberleşme altyapısının sürekliliğini sağlamak en hayati önceliğimiz. UYARSİS’in hayata geçmesi için büyük bir çaba sarf eden BTK ve ilgili tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum."