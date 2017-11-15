Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı 29 Kasım'da Yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu kurumlarının siber tehditler karşısındaki yetkinliğinin ölçülmesi amacıyla Ulusal Siber Savunma 2017 Tatbikatı'nın 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Dünyadaki birçok ülke, artan siber tehditlere karşı çok sıkı önlemler almaya başladı.Siber güvenlik alanında yatırımlarını artıran ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Bakan Arslan, dünyada kritik altyapıları tehdit eden siber saldırılara karşı, devlet organlarınca bir yandan teknolojik önlemler alınırken diğer yandan farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Bakanlık tarafından oluşturulan 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında 29 Kasım'da "Ulusal Siber Savunma 2017" tatbikatı düzenleneceğini ifade eden Arslan, söz konusu etkinlikle kamu kurumlarının bilişim altyapısının test edileceğine dikkat çekti.

Kamu kurum ve hizmetlerine yönelik olası tehditlere karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Arslan, tatbikata ülkenin stratejik kurumlarından siber güvenlik uzmanlarını davet ettiklerini bildirdi.

Kurumların tüm siber güvenlik altyapısına ilişkin yapılacak tatbikatta kaybedenin olmayacağını anlatan Arslan, kazananın yalnızca Türkiye olacağını kaydetti. Arslan, edinilen bilginin ve kazanılan tecrübenin, güvenliği artıracağına işaret ederken, "Gizliliği pekiştirecek, sistemlerimizi sıkılaştıracak. Ayrıca tüm kurumlarımız arası koordinasyonun geliştirilmesine de katkı sağlayacak" dedi.

Ana teması, kurumların siber olayları tespit ve müdahale yetkinliklerinin değerlendirmesi ve iyileştirilmesi olan "Ulusal Siber Savunma 2017" tatbikatının iki aşamalı gerçekleştirileceğini anlatan Arslan, önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Arslan, birinci aşama ile ilgili olarak, "Gönüllü kurumlara senaryolar kapsamında internete açık sistemlerine yönelik ağ tabanlı saldırılar gerçekleştirilerek bu sistemlerin dayanıklılığı ve personelin yetkinliği ölçülecek" derken, ikinci aşamanın ise simülasyon, bulgu inceleme ve masa başı türünde olmak üzere oluşturulan senaryolar kapsamında tatbikat alanında oluşturulacağını ifade etti.

Tatbikatın birinci aşamasına 20 kamu kurumunun katılacağını, ikinci aşamasında ise 31 kurumun oyuncu, 26 kurumun gözlemci olarak yer alacağını belirten Arslan, başvuruların devam ettiğini kaydetti.

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