Bakan Varank: Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yakında Açıklanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin yakında açıklanacağını duyurdu. Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Ne Zaman Açıklanacak?

Sanayi ve Teknolojisi Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin yakında açıklanacağını duyurdu. Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, “Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye’ye getireceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank, TÜBİTAK KOVİD-19 Platformu'nda görevli bilim insanlarının, Ribavirin molekülünün yeni tip koroanvirüs hastalığının tedavisinde etkin olduğunu yapılan hayvan deneyleri sonucunda ispatladığını duyurdu. Mustafa Varank, "Bilim insanlarımız Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hastalarda saçılımı azaltıcı etkisini klinik öncesi deneylerde kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknolojisi Bakanı Mustafa Varank, “HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık. Savunma sanayindekine benzer bir ekosistemi uzay sanayinde de oluşturarak, yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız. Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz” dedi.

“2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programı'nı başlatmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer veren Bakan Varank, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine dair yasa ile ilgili “Bu kapsamda toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada, “Yasal metroloji kapsamında 1 milyon 200 bin ölçü aletinin, ürün güvenliği kapsamında 20 bin ürünün piyasa gözetimi ve denetimini yaptık. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor. 2021'de 16 OSB ve 5 sanayi sitesi projesini tamamlayacağız. Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor” ifadelerine yer verildi.