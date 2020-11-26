12 Yaşında Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonu Oldu

21 - 24 Kasım'da düzenlenen Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk takım birinci oldu. Ayrıca Türk Milli Takım'ını '0 - 12 Yaş Küçükler Kategorisinde' şampiyonluğa taşıyan 12 yaşındaki Nisan Maya Tunçoğlu dünya rekoru kırmayı başardı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunun (INTERSTENO) 21 - 24 Kasım'da düzenlediği ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk takımı 4 madalya birden kazandı. Aynı zamanda 12 yaşındaki Nisan Maya Tunçoğlu Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye birincisi olmayı başardı.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan habere göre bu yıl 14 Nisan - 1 Haziran arasında yapılan Dünya Klavye Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran Nisan Maya Tunçoğlu, geçtiğimiz gün ise Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda adından söz ettirmeyi başardı.

Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Takım birinci oldu

Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda, '0 - 12 Yaş Küçükler Kategorisinde' şampiyonluğu kazanan Nisan Maya Tunçoğlu sevincini şu şekilde aktardı:

"Daha önceki yarışmada dünya şampiyonu olduktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın beni aramasıyla son derece mutlu ve motive oldum. Bu motivasyonla yeni yarışmalara daha iyi hazırlandım. Çekya'da düzenlenen yarışmada da toplam 12 madalyanın 4'ünü ülkemiz aldı ve takım olarak şampiyon olduk."

Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Tunçoğlu klavye hızı konusunda birinciliği korumak istediğini dile getirdi. "Takım olarak aldığımız şampiyonluk ve ülkemizin adını dünyaya duyurmak, gurur verici. Bu yarışmada da dünya birinciliği elde ettim ve bu başarıyı kimseye kaptırmak istemiyorum." şeklinde konuşan Tunçoğlu, dakikada net 699 vuruş yaparak birinciliğe ulaştı.

"Pandemi sürecini çok iyi değerlendirdim. Okul derslerimi uzaktan takip ettim. Kalan vakitlerimde ise günde en az 1 saat klavye çalışması yaptım. Bu çalışmalarımı hem ana dil hem de 15 ayrı dilde gerçekleştirdim."

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda 12 yarışmacımız onur tablosuna girerek 7.143 puanla birinci oldu. Ayrıca 5.909 puanla Çekya ikinci, 2.145 puanla Rusya ise üçüncü sıraya yerleşti.