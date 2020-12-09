Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi Webinarı için Kayıtlar Başladı!

Pandemi sebebi ile evlerimizde kaldığımız şu günlerde seminerler ve konferanslar da sanal ortama taşındı. Bu kapsamda yine çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi Webinarı için ön kayıtlar başladı.

Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi Webinarı Nedir?

Dış ticaret üzerine merak edilen detaylara ışık tutacak olan Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi Webinarı; ihracata başlangıç, rakip analizi, rakip araştırması, dış ticaret yol haritası ve gelecek trendler gibi çeşitli konular üzerine odaklanacak.

19 Aralık 2020 tarihinde 20:00 - 21:00 saatleri arasında Zoom üzerinden canlı bir şekilde düzenlenecek olan bu seminerin konu başlıkları ise şu şekilde:

- İlk kez ihracat yapacağım, nereden başlamalıyım?

- Rakip analizini ve rakip araştırmasını nasıl yapabilirim?

- GTIP (HS Code) ne kadar önemli?

- Dış ticaret için izlenecek yol haritası nedir?

- İhracat yapıyorum ve büyümek için yeni pazarlar neresi olabilir?

- En çok ithal edilen ve en çok ihraç edilen ülkeleri bilmek işimize yarar mı?

- Hedef ülkelerin son beş yıllık trendleri nelerdir?

- Yüksek satış yapabileceğim potansiyeli olan firmaların isimlerini, telefon numalarını, internet sitelerini ve e-posta adreslerini bulmak işime yarar mı?

Arif Güneş'in eğitmenliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Seçimi Webinarı, hemen yukarıda da aktardığımız gibi, 19 Aralık 2020 tarihinde 20:00 - 21:00 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek. Eğer bu etkinliğe katılmak isterseniz hemen buradaki linke tıklamanız ve 'Sizi Arayalım' formunu doldurmanız yeterli olacaktır.