Uluslararası Sanal Bahis Çetesine Operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir bahis operasyonunda, uluslararası yasa dışı bahis yürüten çete çökertildi. Operasyon kapsamında 34 kişi gözaltına alındı.

Bir süredir yasa dışı bahis yürüttüğü tespit edilen sanal çetenin farklı kanallarına İstanbul'da operasyon hazırlandı. Geçtiğimiz gün itibarıyla başlanan operasyon dahilinde uluslararası çalıştığı öğrenilen bahis çetesinin 2'si elebaşı olmak üzere 34 üyesini gözaltına alındı.

34 kişilik İstanbul ayağının çökertildiği ifade edilen çetenin kasasında ise 135 bin lira, 3 bin 570 dolar, 10 silah ve çok sayıda banka hesap cüzdanı olduğu aktarıldı. 2 farklı bahis çetesinin ortak yasa dışı iş yürüttüğünü dile getiren siber suçlar müdürlüğü, çeteye ait olduğu düşünülen 2 araca da el koydu.

Son günlerde sayısı artan yasa dışı örgütlenmelere karşı operasyon düzenleyen İstanbul polisi, bu çeteye de göz açtırmadı. Gözaltına alınan 34 kişiden 7'si tutuklanırken 11 kişi ise serbest bırakıldı. Diğer kişilerin de adli kontrolle salındığı ancak siber takibin devam edeceği öğrenildi. Ayrıca çetenin bahis sitelerinde yapılan işlemlerinin kontrol altına alındığı söylendi.