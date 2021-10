Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 1 Yıl Nasıl Geçiyor?

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir yıllık sürenin nasıl geçtiğini daha yakından görmek ister miydiniz? Avrupa Uzay Ajansı bünyesinde görev alan astronot tarafından yayınlanan yeni bir video, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçen bir yıllık süreyi yalnızca 74 saniyeye sığdırmayı başarıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden şanslı astronotlar, bu eşsiz deneyimi çeşitli manzaralar eşliğinde geçirmekten büyük zevk duyacaktır. Yine de işin rasyonel kısmına değinmek gerekirse burada kaldıkları sürenin her bir dakikasını gerçekten de meşgul bir şekilde geçiriyorlar.

Ortalama bir astronot burada kaldığı altı aylık süreçte bilimsel deneylerden zorunlu uzay egzersizlerine, istasyonun temel bakım ve temizliklerinden diğer tüm gerekli faaliyetlere kadar aklınıza gelebilecek her detay ile yakından ilgileniyor. Nitekim Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan yeni bir video, bu süreci bir dakikalık aksiyonlu bir video ile gözler önüne seriyor.

🎂 Aujourd’hui, je dépasse 365 jours dans l’espace, en cumulant mes 2 missions bien sûr… Un an… !

🤯

A whole year in space over the course of the #Proxima and Alpha missions. Scenes from a typical day... in one minute 😉 #MissionAlpha pic.twitter.com/gDgF4gllSP