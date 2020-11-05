Uluslararası Uzay İstasyonu 20'nci Yaşını Kutladı

Uluslararası Uzay İstasyonu ya da İngilizce kısaltma ismiyle ISS, 1998 yılında uzaya fırlatılmaya başlanmış ve 2000 yılında tam olarak faaliyete geçmişti. NASA, istasyonun 20'inci yaşını kutladı ve istasyonda astronotların nasıl zaman geçirdiğine dair görseller yayınladı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü NASA ve diğer uzay ajansları, uzayda 20 yıllık kesintisiz insan varlığını kutladı. 2 Kasım 2000'den bu yana astronotlar belirli sürelerle Dünya'ya geri dönmeden Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşıyorlar. Hatta bu seneki ABD seçimleri için uzaydan oy kullananlar bile oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu 20'nci Yaşını Kutluyor

2 Kasım 200 yılında bu yana (7.300 gün) 150 milyar ABD doları değerindeki yörünge laboratuvarı 19 ülkeden 241 kişiye ev sahipliği yaptı ve burada 3.000'den fazla bilimsel deney gerçekleştirildi. Yine de NASA, tüm güzel şeyler gibi ISS'in de kullanım ömrünün sona ereceğini biliyor.

NASA en az 2028'e kadar ISS'in sorunsuz bir şekilde uzayda uçabilmesi için onardı; ancak istasyon 20. yaşından sonra bazı sorunlar çıkarmaya başlıyor. NASA'nın öngörüsüne göre, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde istasyon yörüngeden çıkıp güney Pasifik Okyanusu'na çarpması muhtemel. Ancak korkulacak bir durum yok, çünkü bu çarpma NASA kontrolünde gerçekleşecek.

ISS hakkında tüm bu sevindirici haberlere rağmen, 15 yıllık yaşam beklentisini şimdiden aştığını da belirtmek gerekiyor. Son birkaç ay içerisinde istasyonun Rus bölgesinde bir tuvaletin çöktüğü, oksijen tedarik sisteminin bozulduğu ve hava sızıntısının yaşandığı tespit edildi. Bu sorunlar istasyonun bütün sistemlerini tehlikeye atmak için şimdilik yeterli değil, ancak bozulmanın kapıda olduğunu gösteriyor.

ISS'in önümüzdeki yıllarda devre dışı bırakılmasıyla birlikte diğer yaşanabilir istasyonların uzaya fırlatılması bekleniyor. Geliştirilen bu istasyonların çoğu özel şirketler tarafından tasarlanıp inşa ediliyor. Axiom Space ve Bigelow Aerospace gibi şirketlerden bazıları, yeni istasyonu konforlu bir yaşam alanı haline getirebilecek uzantılar ekleyerek ISS'nin başarısını devam ettirmeyi umuyor.

Bu şirketlerin haricinde Jeff Bezos'ın sahip olduğu Blue Origin ve Elon Musk'ın SpaceX oluşumları ise Dünya'daki hayata benzeyecek kadar büyük ve sofistike yepyeni uzay yerleşim bölgeleri inşa etmek istiyor. Bu yerleşimlerin başında Ay ve Mars gezegenleri yer alıyor.