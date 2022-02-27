Rusya’ya Yönelik Yaptırımlara Karşı Uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu ABD ya da Avrupa’ya Düşebilir

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasının ardından birçok ülke, Rusya’nın bu tavrını doğru bulmadığını açıkladı. Birçok ülke ve dev şirketler Ukrayna’yı desteklerken aynı zamanda Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Son olarak oy birliği ile verilen kararla Rusya, SWIFT sisteminden dışlandı. Rusya ise kendisine karşı uygulanan yaptırımların ardından uyardı. Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ABD ya da Avrupa’nın üzerine ‘düşebileceğine’ dikkat çekti.

‘Uluslararası Uzay İstasyonu ABD ya da Avrupa’ya Düşebilir’

Rusya, Ukrayna’yı işgaline devam ederken, ABD’den ve Batı ülkelerinden tek tek Rusya’ya yönelik yaptırımlar açıklanmaya başlandı. Ancak Rusya, uygulanan yaptırımların ardından ABD ve Avrupa’ya Uluslararası Uzay İstasyonu’nu hatırlattı. Küresel çapta tansiyon hızla yükselirken Roscosmos Başkanı, olası yaptırımlarda UUİ’nin kontrolden çıkıp ABD ya da Avrupa’ya düşebileceğini söyledi.

24 Şubat tarihinde Ukrayna topraklarına giren Rusya, askeri harekatına devam ederken NATO ülkeleri Rusya’ya karşı yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD’nin kendilerine yönelik olası yaptırımlarına karşı sıra dışı bir uyarı yaptı. Rogozin yaptığı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) ABD veya Avrupa’ya kontrolsüz bir şekilde düşebileceğini söyledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ise yaptırımların herhangi bir şekilde UUİ’deki çalışmaları etkilemeyeceğini savundu. ABD Başkanı Joe Biden iki gün önce katıldığı basın toplantısında yaptırımlara dair şunları kaydetmişti:

‘Rusya’nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceğimizi tahmin ediyoruz. Bu, Rusya’nın ordularını modernize etmeye devam etme kabiliyetine darbe vuracak. Ayrıca uzay programları da dahil olmak üzere havacılık endüstrisini geriletecek.’

Rusya Uzay Ajansı Başkanı: Uzaydaki Bütün Risk Sizin Karşınızda

Roscosmos Başkanı Rogozin ise aynı gün attığı sosyal medyada yaptığı açıklamada ‘UUİ’deki iş birliğimizi yok etmek mi istiyorsunuz?’ sorusunu yönelterek şöyle konuşmuştu:

‘Bizimle iş birliğini engellerseniz, UUİ’yi kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkmaktan ve ABD ya da Avrupa’ya düşmekten kim kurtaracak? 500 tonluk yapının Hindistan ve Çin’i etkileme ihtimali de var. Onları da böyle bir ihtimalle tehdit etmek mi istiyorsunuz? UUİ, Rusya’nın üzerinde uçmuyor. Dolayısıyla bütün risk sizin karşınızda. Hazır mısınız?’

Rogozin yaptırımları planlayan kişilerin, ‘Alzheimer’dan mustarip olabileceğini’ belirtti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), UUİ’nin Rus segmentinin navigasyon ve kontrolden sorumlu olduğunu bildiriyor. NASA tarafından dün yapılan açıklamadaysa ajansın Roscosmos dahil bütün ortaklarla ‘çalışmaya devam ettiği’ vurgulandı:

‘Yeni ihracat kontrol önlemleri, ABD-Rusya sivil uzay işbirliğine izin vermeyi sürdürecek. Ajansın devam eden yörünge ve yer istasyonu operasyonlarına verdiği destekte herhangi bir değişiklik planlanmıyor.’