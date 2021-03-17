Uluslararası Uzay istasyonu'nda Yeni Bakteriler Keşfedildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bilim tarafından henüz görülmemiş bakterilerin yer aldığı keşfedildi. NASA ile çalışan araştırmacılar, UUİ'nin farklı noktalarında dört bakteri türünün bulunduğunu keşfetti. Bunlardan üçü, bilim tarafından şimdiye kadar görülmemişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Dört Farklı Bakteri Türü

Bakterilerin sayısı her geçen gün artıyor. UUİ gibi ortamların yerçekimi koşullarının Dünya'daki yerçekimi koşullarından çok daha farklı olmasına rağmen bakterilerin görülme sıklığı bir istisna olmaktan çok uzak görünüyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile çalışan Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan araştırmacılar, UUİ'nin farklı noktalarında yer alan dört farklı bakteri türü keşfetti. Bunlardan üçü şimdiye kadar bilim tarafından bilinmeyen bakterilerden oluşuyor.

Bakterilerden birincisi UUİ araştırma istasyonlarının üst panelinde, ikincisi Cupola'da, üçüncüsü yemek masasının üzerinde ve dördüncüsü yani sonuncusu ise 2011 yılında Dünya'ya geri dönen eski bir HEPA filtresinde tespit edildi.

Bakterilerin dördü de toprakta ve tatlı suda bulunan bir bakteri ailesinden geliyor. Bu bakteriler, azot fiksasyonu ve bitki büyümesinde önemli rol oynar, bitki patojenlerinin durdurulmasına yardımcı olur. Kısacası bu bakteriler, bir şeyler yetiştirirken etrafta olması gereken iyi bakterilerden oluşuyor.

Bu toprak bakterilerinin neden ISS'de (Uluslararası Uzay İstasyonu) olduğunu merak edebilirsiniz. Bunun nedeni, uzay istasyonundaki astronotların senelerden beri yiyecek yetiştirmeleridir. Bu nedenle uzay istasyonunda bu tür toprak bakterilerini görmek çok şaşırtıcı olmamakla birlikte son derece normal sayılabilir.

Bakterilerden biri (HEPA filtresinde tespit edilen bakteri), bilim tarafından daha önceden de bilinen bir bakteri türüydü. Diğer üç tür ise daha önce hiç görülmemişti. Bu bakteriler IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 ve IIF4SW-B5 olarak isimlendirildi.

Araştırmada ekibinde yer alan Kasthuri Venkateswaran ve Nitin Kumar Singh, kaynakların çok kısıtlı olduğu bitki yetiştirmek için bakterilerin izolasyonunun çok önemli olduğunu söyledi. Araştırma ekibi, bitkilerin yetişmesine yardımcı olacak genleri aramak için dört bakteriyi de analiz sürecinden geçirdi.

Araştırmacılar, ISS'de keşfedilen bakterilerden birinin (IF7SW-B2T) bitki yetiştirmesi açısından son derece faydalı bir gene sahip olduğunu tespit etti. Burada yapılacak çok daha fazla araştırma var. ISS'de şimdiye kadar yaklaşık 1000 örnek toplandı ancak örneklerin Dünya'ya getirilmesi bekleniyor.