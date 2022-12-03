Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Güneş Panellerini Değiştiriyor (Canlı)

Şu anda iki NASA astronotu, istasyonun güç sistemlerini yükseltmek için uzun vadeli bir projenin parçası olarak yeni bir güneş paneli kurmak için Uluslararası Uzay İstasyonu dışında çalışıyorlar. Uzay yürüyüşü canlı yayınlanıyor, böylece aşağıdaki videoyu kullanarak canlı izleyebilir veya canlı izlemeyi kaçırdıysanız daha sonradan izleyebilirsiniz.

NASA astronotları Josh Cassada ve Frank Rubio, International Space Station Roll-Out Solar Array veya kısaltılmış adıyla iROSA adlı yeni bir güneş enerjisi paneli kurmak için çalışıyorlar. Paneli önceki bir uzay yürüyüşünde kurulan bir destek yapısına kurmak için yaklaşık yedi saatlik bir süre boyunca çalışacaklar.

İyileştirmelerin amacı, eski güneş panellerini tamamlayarak istasyonun güç sistemlerini güçlendirmektir. Güneşten enerji toplamak için istasyondan dışarı çıkan çiftler hâlinde büyük paneller olan önceki güneş panelleri 15 yıllık hizmet ömürlerini geçmiş durumda. Yine de eski paneller kaldırılmayacak çünkü eskisi kadar verimli olmasalar da hâlâ güç üretmek için çalışıyorlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş Panelleri Değiştiriliyor (Canlı)

Eski panellere göre daha küçük olan ancak yine de teknolojideki gelişmeler nedeniyle aynı miktarda güç üreten yeni paneller, eski ve yeninin birlikte çalışabilmesi için eski panellerin üzerine yerleştirilecek. iROSA'lar kurulduktan sonra, tam 60 fit uzunluğa kadar açılabilecekler ve güç sistemi için enerji toplamak üzere kullanıma hazır hâle gelecekler.

Uzay yürüyüşçüleri bugün bir iROSA kurmanın yanı sıra, güç kanallarından birinin yeniden etkinleştirilebilmesi için bir kablonun bağlantısını kesmek gibi başka bazı bakım görevlerini de gerçekleştirecekler. NASA bir güncellemede, kanalın "elektrik sistemindeki bir güç kesintisi nedeniyle" kapatıldığını söyledi. Kablonun bağlantısının kesilmesi, etkilenen bölümü izole edecek ve kanalı normal çalışma kapasitesinin %75'ine geri yükleyecek.

Uzay yürüyüşü izliyor ve kimin kim olduğunu merak ediyorsanız, iki astronot arasındaki farkı anlayabileceğiniz bir detay mevcut. Cassada kırmızı çizgili bir uzay giysisi, Rubio ise düz beyaz bir uzay giysisi giyiyor.