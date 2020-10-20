ISS'de Hava Sızıntısı Tespit Edildi! Astronotlar Oksijensiz Kalabilir

Roscosmos'un yaptığı açıklamaya göre, Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızdırıyor. ISS'deki mürettebat sızıntıyı fark ettiğinde, önemli olmadığını gördü ve sorunu çözmekle ilgilenmedi. Ancak Ağustos ayında sızıntı oranı arttı ve yörüngedekileri tehlikeye atıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından yapılan duyuruda, hem astronotların hem de kozmonotların tehlikede olduğu belirtildi. Olağandışı bir hava sızıntısı tespit edildikten sonra mürettebat tarafından sızıntının kaynağı araştırıldı. Hava sızıntısını tespit edebilmesi için yerçekimsiz ortamda çay yapraklarını bırakarak sızıntının olduğu bölge tespit edildi.

Astronot Anatoly Ivanishin, Rusya'nın mutfak, yatak odası ve banyodan oluşan Zvezda servis modülünün bir bölümünden çay yapraklarını serbestçe dağıttı. Çay yaprakları, mikro yerçekimi sayesinde sızıntını kaynağına doğru giderken kamera ile takip edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu hava sızdırıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu aslında her zaman hafif bir hava sızıntısına sahipti. Ancak ISS'deki sızıntıdan dolayı kaybedilen havayı değiştirmek için, oksijen ve nitrojen karışımına sahip yüksek basınçlı bir kap kullanılıyordu. Bu karışım, Dünya'nın solunabilir havasını taklit edecek şekilde oluşturulmuştu. Fakat günden güne genişleyen sızıntı, ISS'in değiştirilebilir hava karışımından daha büyük boyutta.

ISS'de Roscosmos adına çalışan bir mürettebat üyesi ise, “Ortaklarımızın (NASA) sahip olduğu yamayı denemeli miyiz? Onlarla konuşabiliriz çünkü şu anki sahip olduğumuz yama istediğimiz kadar verimli değil." ifadelerini kullandı. NASA sözcüsü Daniel Huot yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mevcut sızıntı oranlarına baktığımızda, mürettebat için acil bir risk oluşturmuyor. Bu hava sızıntısı için Rusya'yla birlikte çalışacağız."

Roscosmos ayrıca aynı modülde arızalı bir oksijen tedarik sistemiyle de uğraşıyor. Bir Roscosmos temsilcisi AFP'ye verdiği demeçte, Ağustos 2020'de hava sızıntı oranının beş kat artarak günde 0,6'dan 3,1 pound'a yükseldiğini söyledi. Bu yüzden son iki ayda mürettebat, istasyonun bazı kısımlarını izole etmeyle ve basınç değişikliklerini korumayla uğraşıyor.

ISS'in özellikle Rus bölümündeki bu patlaklar, muhtemelen yükseltmeye ihtiyaç duyduğunun bir işareti. Daha önce Rus kozmonot Gennady Padalka da bu konuyu eleştirmişti. "Rus segmentinin tüm modülleri tükendi" ifadelerini kullanan eski kozmonot, Rusya'nın kullandığı ekipmanların neredeyse yirmi yıllık olduğunu dile getirmişti.