NASA’nın Yeni Planı: Uluslararası Uzay İstasyonu'nu İmha Etme

Uzayın gözlenmesi ve uzay ile ilgili deneylerin yapılmasında kilit noktalardan biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), 1998 yılından bu yana, NASA için veriler sundu ve uzay araştırmalarına destek oldu. Ancak ne yazık ki Uluslararası Uzay İstasyonu yakın gelecekte imha edilecek. NASA yetkilerinin bugün yaptığı açıklamada, ISS’ı 2030’a kadar canlı tutmak istediklerini fakat 2030’da söz konusu uzay istasyonunun emekliye ayrılacağını duyurdu. İşte, ISS ile ilgili yapılan açıklamanın detayları.

ISS 2030 Yılında Pasifik Okyanusu’na Düşürülecek!

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun çok uzun zamandır hizmette olduğu ve artık uzayda bulunmasının çok doğru olmadığını gündeme getiren NASA, bu planın çok uzun zamandır gündemde olduğunu ve ISS’nin yaşaması için çalıştıklarını duyurdu. Ancak tabii ki ISS’nın ömrü 2031 yılında Pasifik Okyanusa düşerek son bulacak.

NASA’nın açıkladığı takvime göre 2030 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu, Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki, "uzay aracı mezarlığı" diye bilinen ıssız bir bölgeye düşürülecek. Aynı zamanda Nemo Noktası olarak da adlandırılan söz konusu alanın gezegendeki en ücra noktalardan biri olduğu ifade ediliyor. Bölgenin yakınlarında insan yerleşimi bulunmadığının da altı çiziliyor. Uzay mezarlığına şu ana kadar en az 5 tane uzay istasyonu ve neredeyse 300 farklı uzay enkazının gönderildiği tahmin ediliyor. ISS ise şimdilik uzay mezarlığına gidecek son istasyon.

ISS Yörüngeden Nasıl Çıkarılacak?

Yaklaşık 445 tonluk bir yapı olan ISS’nin yörüngedeki irtifası yavaşça azaltılacak. İstasyon alçaldıkça onu çevreleyen atmosfer de yoğunlaşacak ve giderek aşağı çekilecek.

İstasyonun yörüngesinden çıkmasından önce, onu Dünya'ya doğru itmesi için bir dizi mürettebatsız uzay aracı fırlatılacak. Rusya'nın Progress adlı kargo araçlarından üçü ve ABD'li uzay firması Northrop Grumman'in Cygnus adlı uzay araçlarından biri bu görevde yer alacak. Ocak 2031 yılında gezegenin atmosferine girmeden önce istasyonun düşeceği yer olan Pasifik Okyanusu’ndaki ‘Nemo Noktası’nın koordinatları girilecek ve istasyon âdeta serbest düşüşe geçecek. ISS buraya düşürüldükten sonra parçaları NASA tarafından toplanacak.