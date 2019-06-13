Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gidiş ve Dönüş Fiyatları Belli Oldu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) turizme açılacağını duyurmuştu. Yapılan duyurudan çok kısa bir süre sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş ve dönüş biletlerinin fiyatları ortaya çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gitmek Çok Masraflı

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren 30 güne kadar özel astronot misyonlarına açılacağı söylendi. Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Bigelow Aerospace başkanı Robert Bigelow, kişi başı 52 milyon dolar karşılığında Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıyacaklarını duyurdu. Bigelow açıklamasının devamında şunları söyledi: "SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün NASA'dan gerekli sertifikaları alması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra turizm programımız başlayacak."

İlk parçası 1998 yılında yörüngeye fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu, 2011’den beri faaliyet gösteriyor ve dünya üzerinde yapılamayacak araştırmaların gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Sizler Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmeyi düşünür müydünüz? Sizce Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş geliş fiyatı yüksek mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!