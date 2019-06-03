Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Günde 16 Kez Güneş Doğuyor

Dünya üzerindeyken gün doğumunu ve gün batışını 24 saat içinde sadece birer kez izleme şansımız var. Dünya’nın yörüngesine yerleştirilmiş olan Uluslararası Uzay İstasyonu ise Dünya’dan çok daha hızlı hareket ettiği için istasyonda bulunan astronotlar, bizden daha fazla gün doğumu ve gün batımı izleme şansına sahipler.

Yörüngedeki bu istasyonda astronotlar, yer çekiminin olmaması gibi değişikliklere adapte olurken bir de Dünya’da yaşadıklarından farklı bir gün yaşamaya alışmak zorundalar. İstasyonda bulunan NASA astronotu Nick Hauge, orada geçirdikleri bir günü, istasyonda yaşayanların gözünden göstermek için filme almaya karar verdi. 60 saniyelik videoda uzay istasyonunun Pasifik’ten Atlantik’e kadar süren 30 dakikalık yolculuğunun hızlandırılmış hali yer alıyor.

Uluslarası Uzay İstasyonu saatte 27 bin kilometre hızla hareket ederken Dünya üzerindeki dönüşünü 90 dakikada tamamlıyor, yani her 90 dakikada bir Güneş yeniden doğuyor. Bu da demek oluyor ki astronotlar günde 16 kez gün doğumu ve gün batımı izleyebiliyorlar.

NASA düzenli aralıklarla Dünya’nın uzaydan görünümüne dair canlı yayınlar yapıyor olsa da bunu istasyondaki astronotların gözünden görmek oldukça heyecan verici. Görüntüleri kaydeden ve geçtiğimiz Mart ayında uzay istasyonuna ulaşan astronot Nick Hague planlanana göre istasyonda bir süre daha kalacak.