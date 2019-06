Uluslararası Uzay İstasyonu Turizme Açılacak

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nunun (ISS) turizme açılacağını açıkladı.

Buna göre, ISS’in 2020 yılından itibaren turizm faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

NASA yöneticilerinden, insanlı uzay uçuşlarının başındaki isim William Gerstenmaier, "Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x