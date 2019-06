Uncharted 2, Uncharted 3 ve The Last of Us Sunucuları Kapatılıyor

PlayStation platfomlarındaki eski oyunların sunucuları kapanmaya yavaş yavaş devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde Resistance serisi ve Killzone 2, Killzone 3 ve Gran Turismo 6 da dahil olmak üzere birçok oyunun sunucusu kapatılmıştı. Yapılan açıklamaya göre Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception ve The Last of Us da bu kervana katılacak.

Naughty Dog ve Sony tarafından yapılan açıklama ile 4 Eylül 2019 Çarşamba günü, TSİ 03:00 bu oyunların sunucuları tamamıyla kapatılacak. Yani önümüzde üç aylık bir süre var. Bu süre zarfında sunucular faal olmaya devam edecekler. Buna ek olarak, her üç oyunun da çoklu-oyuncu mod içerikleri PlayStation 3 platformunda ücretsiz erişime açılmış durumdalar. Ücretsiz Uncharted 2 eklentilerini buradan, Uncharted 3 eklentilerini buradan ve The Last of Us eklentilerini de buradan indirebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi çoklu-oyuncu modları Uncharted serisine Uncharted 2: Among Thieves ile getirilmişti. Fazla bir seçenek olmamasına rağmen oyuncuların oldukça büyük bir ilgi gösterdiği çoklu-oyuncu desteği, Uncharted 3: Drake's Deception oyununda daha fazla mod çeşitliliği ile geri dönmüştü.

The Last of Us oyununda ise tamamıyla farklı bir sistemle karşılaşmıştık. Factions adı altında karşımıza çıkan çoklu-oyuncu desteği farklı bir sisteme sahip. Öyle ki oyun içi süreyle on iki haftanız var ve gösterdiğiniz performans da klanınızın kaderini belirliyor. Eğer iyi bir performans gösterirseniz, klanınızla hayatta kalmayı başarıyorsunuz. Finalde de başka bir topluluk seçiyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Zorlayıcı olabilecek bu sistem, bir o kadar zevklidir.

Son olarak, PlayStation platformuna özel bir diğer oyun olan Driveclub sunucularının da 2020 yılının Mart ayında kapatılacağını hatırlatmadan geçmeyelim. Bunun öncesinde de 31 Ağustos 2019 tarihinde, oyun ile ilgili bütün indirilebilir içerikler PlayStation Store üzerinden kaldırılacak. Ancak bu içerikleri normal bir şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz.