Uncharted Beyaz Perde Uyarlamasının Ayrı Bir Senaryosu Olacak

Oyun sektöründen sinema sektörüne yapılan geçişlerden bu zamana kadar tam anlamıyla mutlu sona ulaşabilenini göremedik. Kötünün iyisi gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni ise aslında gayet anlaşılabilir: Oldukça uzun olan senaryoları duruma göre iki buçuk veya üç saate indirmek durumunda kalıyor olmak. Haliyle bizleri pek tatmin etmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Ancak Uncharted beyaz perde uyarlamasının aynı kaderi paylaşmaması için Gears of War beyaz perde uyarlamasının gideceği yoldan gidileceği ortaya çıktı. En azından senaryo anlamında.

Bildiğiniz gibi senaryosu Joe Carnahan ve Rafe Judkins tarafından kaleme alınan beyaz perde uyarlaması, Nathan Drake ve Victor Sullivan ikilisinin Uncharted: 3: Drake's Deception oyunundaki tanışmalarından yola çıkılarak ortaya konulacak. 18 Aralık 2020 tarihinde vizyona gireceği söylenen ve başrol koltuğunda Tom Holland'ın oturacağı filmin senaryosunun nasıl olacağına dair şimdilik herhangi bir detay verilmiş değil. Ancak kafamızda fikir oluşturabilecek bir detay verildi. Yönetmen Dan Trachtenberg, GamesRadar+ sitesine yaptığı açıklama ile bizlere farklı bir senaryonun sunulacağını söyledi.

"Bu hikayeye farklı versiyonlar ile yaklaşmıştım ve oldum olası ilgimi çekmemişti çünkü oyunun izinden gitmeyi gerçekten istemiyordum." yorumunda bulundu Trachtenberg ve devam etti. "Eğer oyunu olduğu gibi kopyalayacaksak ve insanlara yaşadıkları öylesine inanılmaz bir deneyimden daha az bir deneyim sunacaksak, bir video oyunu uyarlaması yapmanın buna tam anlamıyla değdiği hissiyatını yaşamamış olurum."

Öte yandan, Dan Trachtenberg Naughty Dog stüdyosu Nate ve Sully ikilisinin yer aldığı yeni bir oyun yapmayı isterse anlatacakları hikayenin bu filmin hikayesi olacağına inanıyormuş.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, geçtiğimiz haftalarda Gears of War beyaz perde uyarlamasının hikayesinin Rod Ferguson tarafından IGN sitesine yapılan açıklama ile seriden bağımsız olacağını öğrenmiştik. Bu sayede hem yapımı üstlenen ekibin üzerindeki baskı azaltılmış olacak hem de yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanınacak.

Görünen o ki Sony de Uncharted serisini beyaz perdeye taşıyacak olan ekibi özgür bırakmış. Bakalım karşımıza nasıl bir Uncharted filmi çıkacak? Bizler için unutulmaz bir deneyim mi, yoksa ikinci kez izlememek için her türlü bahaneyi uydurabileceğimiz bir deneyim mi olacak?