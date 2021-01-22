Uncharted Filmi Yeniden Ertelendi: Yeni Tarih Ne?

En az ana karakteri Nathan Drake kadar şanssızlıklar ile boğuşmuş olan Uncharted filmi, geçmişte sayısız yönetmen değişiklikler, yeniden yazılan senaryolar ve vizyon tarihi ertelemeleri ile gündeme gelmişti. Ne var ki son zamanlarda olumlu gelişmeler de yaşanmıştı. Mesela Ekim ayı içerisinde çekimleri tamamlanmış, geçtiğimiz günlerde yeni görüntüler paylaşılmıştı. Hatta Nathan Drake rolünde olacak Tom Holland da her şeyin olması gerektiği gibi sonuçlandığını dile getirmişti. Ancak yine de aksilikler yaşanmıyor değil. Bu haberimizin konusu ise onlardan bir yenisi. Uncharted filmi yeniden ertelendi.

Bildiğiniz gibi şu anda çekimleri tamamlanmış olan film için son aşamaya geçilmişti. Önceden yapılan duyuru ile de 16 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyordu. Ne var ki bizlere kabus gibi bir 2020 yaşatan COVID-19, halen etkilerini devam ettiriyor ve haliyle de yeni ertelemeler ile karşı karşıya olmamız sürpriz olmayacak.

Uncharted Filmi Hangi Tarihe Ertelendi?

The Hollywood Reporter sitesi tarafından aktarılana göre de Sony, yüksek profilli birkaç filmi ileri tarihlere atmış ve Uncharted filmi de bunların arasında yer alıyor. Söylenene göre 16 Temmuz 2021 olarak bildiğimiz vizyon tarihi, sinema salonlarının dünya genelinde salgın nedeniyle kapalı olmasına bağlı olarak 11 Şubat 2022 olarak değiştirilmiş.

Bildiğiniz gibi bazı film şirketleri, alternatif olarak HBO Max gibi servisleri tercih edebiliyorlar ama Sony Pictures için böyle bir plan yok. En azından şu aşamada ama ilerleyen zamanlarda farklı bir karar pek tabii ki alınabilir.

Senaryosu Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunundan fazlaca ilham alınarak hazırlanmış olan Uncharted filmi, oyun serisi için de bir kök hikaye sunacak. Nathan Drake karakteri için Tom Holland anlaşılmış iken, Victor Sullivan için Mark Wahlberg, Chloe Frazer için Sophia Ali ve Braddock için de Tati Gabrielle seçilmişti.

Oyuncu kadrosunda Antonio Banderas gibi önemli bir ismin yanı sıra Patricia Meeden ve Sarah Petrick gibi isimler de karşımıza çıkacak. Ne var ki bu oyuncuların rolleri henüz belli değil.

Uncharted filmi dışında Ghostbusters: Afterlife 11 Kasım 2021, Cindrella 16 Temmuz 2021 ve Peter Rabbit 2: The Runaway 11 Haziran 2021 tarihine ertelenen diğer Sony Pictures filmleri oldular. Ne var ki bu tarihler de pek kesin olmayabilir. Malumunuz salgının ne zaman biteceğine dair henüz net bir şey söylenemiyor.

Haliyle, ilerleyen zamanlarda bu tarihlerin de geçersiz hale gelmeleri ihtimal dahilinde. Bekleyip göreceğiz hep birlikte çok sevgili takipçilerimiz.